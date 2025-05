Οι περίπου 100 κάτοικοι του χωριού θα πρέπει «να εκκενώσουν τη ζώνη και να μεταβούν σε ασφαλέστερες περιοχές» με μεγαλύτερο υψόμετρο. Θα πρέπει επίσης να σταματήσουν οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα, αλιευτική ή άλλη, στον Πορθμό Μπιγκλ, μέχρι τις 21.30 (ώρα Ελλάδας) ανέφερε σε ανάρτησή της η τοπική διοίκηση.

Στη γειτονική Χιλή, οι αρχές ζήτησαν να εκκενωθούν τα παράλια της επαρχίας Μαγκαγιάνες, στο νοτιότερο άκρο της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 219 χιλιόμετρα (136 μίλια) νότια της Αργεντινής, σύμφωνα με την αναφορά του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός έλαβε χώρα στις 9:58 π.μ. τοπική ώρα (1258 GMT) και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του οργανισμού.

Οι αρχές της Αργεντινής δεν ανέφεραν άμεσα θύματα ή ζημιές.

Ωστόσο, η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία της Χιλής (SHOA) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 7,8 βαθμούς και τον εντόπισε 305 χιλιόμετρα νότια του Πουέρτο Γουίλιαμς, εκδίδοντας προειδοποίηση για τσουνάμι στις παραλιακές περιοχές.

Ως προληπτικό μέτρο, η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Χιλής (SENAPRED) διέταξε την εκκένωση των παραλιών στην Ανταρκτική και την περιοχή Μαγιάλες.

Ο Πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς Φοντ, κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες, δηλώνοντας: “Καλούμε σε εκκένωση της ακτής σε όλη την περιοχή Μαγιάλες. Είναι καθήκον μας να είμαστε προετοιμασμένοι και να υπακούμε στις αρχές.”

Οι αρχές στην επαρχία Τιέρα ντελ Φουέγκο, στο νότιο άκρο της Αργεντινής, ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στην Ουσουάια και κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν ένα κοντινό χωριό στη Διώρυγα του Μπιγκλ.

Οι αρχές και στις δύο περιοχές, Τιέρα ντελ Φουέγκο και Μαγιάλες, στη Χιλή, ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς μέχρι στιγμής.

Η Χιλή είναι μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από σεισμούς, καθώς εντός της επικράτειάς της συναντώνται τρεις τεκτονικές πλάκες: η Νάζκα, η Νοτιοαμερικανική και η Ανταρκτική πλάκα.

Η ακολουθία κυμάτων που προκλήθηκε από τον σεισμό της Παρασκευής αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Ανταρκτικής Χερσονήσου και στην νότια άκρη της Νότιας Αμερικής τις επόμενες ώρες, με εκτιμώμενα ύψη μεταξύ 0,3 και 1 μέτρου, σύμφωνα με το Ναυτικό της Χιλής.

Οι πρώτες περιοχές που θα μπορούσαν να δεχτούν αυτά τα κύματα είναι οι χιλιανικές στρατιωτικές βάσεις Bernardo O’Higgins και Arturo Prat στην Ανταρκτική.

Η περιοχή Μαγιάλες, που βρίσκεται στην νότια άκρη της Νότιας Αμερικής, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή της Χιλής, αλλά έχει αραιό πληθυσμό και βρίσκεται δίπλα στην επαρχία Τιέρα ντελ Φουέγκο της Αργεντινής.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Τιέρα ντελ Φουέγκο στην Αργεντινή ανέφερε ότι “ο σεισμός έγινε κυρίως αισθητός στην πόλη Ουσουάια και, σε μικρότερο βαθμό, σε άλλες πόλεις στην επαρχία.”

Παρά τις εκκλήσεις για ηρεμία, οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους στην πόλη Πουέρτο Αλμάνθα, περίπου 75 χιλιόμετρα ανατολικά της Ουσουάια στη Διώρυγα του Μπιγκλ, “να εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή και να μετακινηθούν σε υψηλότερα και ασφαλέστερα εδάφη.”

Η εκκένωση προχωρά ομαλά

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X, φαίνεται πως οι Χιλιανοί εκκενώνουν τα σπίτια τους στο Πουέρτο Γουίλιαμς, την πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η αστυνομία της Χιλής δημοσίευσε στο X βίντεο με έναν αστυνομικό να βοηθά ένα άτομο σε αναπηρικό καροτσάκι να ανέβει έναν λόφο στην πόλη των 2.800 κατοίκων.

Άλλα βίντεο έδειξαν ανθρώπους στην πόλη να περπατούν σε λόφο κάτω από ηλιόλουστο ουρανό.

“Η προληπτική εκκένωση πραγματοποιήθηκε καλά, χωρίς να αναφέρονται περιστατικά μέχρι στιγμής”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χουάν Κάρλος Αντρέιντε, διευθυντής του SENAPRED στην περιοχή Μαγιάλες.

