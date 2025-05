Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες παρακολουθούσαν το όχημα του Τσαρλς Ονγόντο Ουέρε πριν ο ένας από αυτούς κατεβεί από τη μηχανή και τον πυροβολήσει εξ επαφής.

«Η φύση αυτού του εγκλήματος φαίνεται να είναι τόσο στοχευμένη όσο και προμελετημένη», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μουτσίρι Νιάγκα.

Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής είχε καταγγείλει πριν από δύο μήνες ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τον πυροβολισμό, αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο οδηγός και ο σωματοφύλακας του – και οι δύο χωρίς τραύματα – κατάφεραν να μεταφέρουν τον τραυματισμένο βουλευτή στο Νοσοκομείο Ναϊρόμπι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Ngong, κοντά σε έναν πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο, που συχνά φυλάσσεται από τροχονόμους και παρακολουθείται με κάμερες ασφαλείας.

Λίγο μετά τον πυροβολισμό, ανώτατοι αξιωματικοί και ντετέκτιβ επισκέφθηκαν το σημείο και όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, διεξάγονται έρευνες.

Ο Πρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο διέταξε την αστυνομία να διεξάγει εις βάθος έρευνα για την επίθεση, προσθέτοντας: «Όσοι είναι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Συνάδελφοι βουλευτές που επισκέφθηκαν τον τόπο του εγκλήματος εξέφρασαν σοκ και οργή για τη δολοφονία και ζήτησαν άμεση διερεύνηση και απονομή δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Μόουζες Ουετανγκούλα χαρακτήρισε τον βουλευτή ως έναν «ατρόμητο και διακεκριμένο» νομοθέτη, αποκαλώντας τον πυροβολισμό του «καταστροφικό».

Ο Ουέρε εκπροσωπούσε την εκλογική περιφέρεια Κασιπούλ στη δυτική Κένυα, ως μέλος του κόμματος Orange Democratic Movement, υπό την ηγεσία του βετεράνου πολιτικού Ράιλα Οντίνγκα.

Σε δήλωσή του, ο Οντίνγκα καταδίκασε τη δολοφονία, λέγοντας ότι ο βουλευτής «δολοφονήθηκε ανελέητα και ψυχρά από έναν εκτελεστή».

«Χάσαμε έναν γενναίο γιο της πατρίδας!» πρόσθεσε ο Οντίνγκα.

Ο Οντίνγκα ηττήθηκε από τον Πρόεδρο Ρούτο στις εκλογές του 2022 και δεν αναγνώρισε τα αποτελέσματα, καταγγέλλοντας παρατυπίες.

Έκτοτε, ο πρώην πρωθυπουργός έχει συνάψει πολιτική συμφωνία με τον Ρούτο, με αποτέλεσμα ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης να ενταχθούν στην κυβέρνηση, στο πλαίσιο της λεγόμενης «ευρείας κυβέρνησης».

VIDEO:

Police, Members of Parliament and Kenyans view the vehicle which the late Kasipul MP Charles Ong’ondo Were was on board when he was shot dead along Ngong Road near City Mortuary in Nairobi. pic.twitter.com/urdvedkE3i

— City Mirror (@citymirrorKE) April 30, 2025