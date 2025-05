Το ηφαίστειο εξερράγη σε υψόμετρο 1.500 ποδιών (5.000 μέτρων), με τις εκρήξεις να φτάνουν έως και τα 1.000 πόδια (2.500 μέτρα) πάνω από τα ανοίγματα του κρατήρα.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες που κυκλοφόρησαν από την ώρα της έκρηξης, γύρω στις 3:30 π.μ., ο ηφαιστειακός τριγμός παραμένει «σε υψηλό επίπεδο». Το ηφαιστειακό νέφος στα 5.000 μέτρα (16.000 πόδια) και ο άνεμος που φυσά νοτιοδυτικά δείχνουν ότι δεν θα επηρεαστεί η τοπική δραστηριότητα ούτε οι λειτουργίες του Διεθνούς Αεροδρομίου Βιντσέντσο Μπελίνι της Κατάνια, το πλησιέστερο αεροδρόμιο στη νότια Σικελία. Περίπου στις 2:00 π.μ., καταγράφηκε σεισμικός τριγμός, πριν την έκρηξη του κρατήρα, τρία τέταρτα της ώρας αργότερα.

Η επανενεργοποίηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας σημειώνεται μόλις δύο μήνες μετά την τελευταία έκρηξη, που συνέβη στις 12 Φεβρουαρίου. Τότε, η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που διήρκεσε ημέρες και άφησε πίσω της ροή λάβας τριών χιλιομέτρων, είχε οδηγήσει στο κλείσιμο της εναέριας κυκλοφορίας στην Κατάνια.

Mt Etna put on another incredible show last night pic.twitter.com/AZmAzehU0G

— Volcaholic (@volcaholic1) April 30, 2025