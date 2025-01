Που σημαίνει ότι ακόμη κι αν ο Τραμπ έχει ένα σωρό κλώνους και θαυμαστές ανά τον κόσμο, δεν πάει να πει πως είναι όλοι φίλοι του. Πάρτε για παράδειγμα τον Νταγκ Φορντ. Τον υπ΄αριθμόν 1 λαϊκιστή πολιτικό του Καναδά και πρωθυπουργό της επαρχίας του Οντάριο, που δεν μοιάζει στον POTUS μόνο φυσιογνωμικά, αλλά και στις πολιτικές θέσεις.

Ο 60χρονος Καναδός πολιτικός έχει τσιμπήσει παλιότερα από τον μπουφέ του Mαρ-α-Λάγκο και σε μια άλλη ζωή θα μπορούσε να είναι κολλητός του οικοδεσπότη. Από την στιγμή, όμως, που ο Αμερικανός στράφηκε κατά της πατρίδας του, ο Καναδός Magaς το γύρισε στο «Canada First». Για την ακρίβεια, το μπλε του τζόκεϊ, με το ερυθρόλευκο πλατανόφυλλο στο πλάι, γράφει «Canada is not for sale» («O Καναδάς δεν πωλείται»). Φευ, ο Τραμπ δεν πρότεινε καν να αγοράσει τον Καναδά, όπως τη Γροιλανδία (πού να βρει τόσα λεφτά, άλλωστε;), αλλά να τον μετατρέψει γενικώς και αορίστως στην 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, αδιευκρίνιστο με ποιον τρόπο.

Θα τον βόλευε ίσως να του προσφέρουν γην και ύδωρ, αλλά ο ιδεολογικός του συνοδοιπόρος του είπε «Μολών λαβέ», στην ίδια αντιστασιακή γραμμή με τον φιλελεύθερο, υπ΄ ατμόν πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό.

Πυροβολώντας τον Τραμπ σε … τραμπικό στιλ, o Nταγκ Φορντ απείλησε ότι θα κόψει το ρεύμα σε αμερικανικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα απαγορεύσει το αμερικανικό λικέρ στα μπαρ του Οντάριο, εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 25% τον Φεβρουάριο! Παράλληλα, προκήρυξε πρόωρες τοπικές εκλογές για την αντιμετώπιση κρίσιμου εθνικού θέματος, προειδοποιώντας ότι «όποιος του ρίχνει γροθιά τρώει πίσω μία δυνατότερη».

Κατά βάθος όλα αυτά είναι λεονταρισμοί ενός βρυχώμενου πόντικα, που στο τέλος μαζεύτηκε στα κυβικά του: «Δεν υπάρχει άλλος που να αγαπάει τις ΗΠΑ περισσότερο από εμένα. Θέλω να συνεργαστώ με τον Τραμπ». Ουδέν σχόλιον.