Πρόκειται για την 70χρονη (σήμερα) Marina Sirtis, την ηθοποιό που κυριάρχησε στον «κόσμο» του Star Trek, μέσα από τον ρόλο της συμβούλου Deanna Troi στη θρυλική σειρά. Με καταγωγή από το Λονδίνο και ελληνικές ρίζες, η Sirtis έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως σύμβουλος του USS Enterprise, κερδίζοντας την αγάπη των φαν του Star Trek.

Η καριέρα της άρχισε στο θέατρο και την τηλεόραση στη Βρετανία, πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1986, όπου και κέρδισε τον ρόλο που την καθιέρωσε. Η Deanna Troi, με τις τηλεπαθητικές της ικανότητες και την ενσυναίσθηση, αποτέλεσε έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες του franchise, εμφανιζόμενη όχι μόνο στο The Next Generation, αλλά και σε τέσσερις κινηματογραφικές ταινίες του Star Trek, καθώς και στη σειρά Star Trek: Picard.

Πέρα από το Star Trek, η Sirtis έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ έχει δώσει τη φωνή της σε animated σειρές όπως το Gargoyles. Παράλληλα, παραμένει ενεργή, συναντά τους θαυμαστές της και μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα της. Στα 70 της χρόνια, η Marina Sirtis συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο δύναμης και έμπνευσης, αποδεικνύοντας ότι η κληρονομιά του Star Trek ζει μέσα από τους χαρακτήρες και τους ηθοποιούς που το έφεραν στη ζωή. Με βαθιά σχέση με το fandom, έντονη παρουσία σε συνέδρια ανά τον κόσμο και μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες, η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσει με τους επισκέπτες της έκθεσης την πιο ανθρώπινη πλευρά του Διαστήματος – αυτή που ενώνει γενιές θεατών σε μια κοινή, διαχρονική αποστολή: έναν καλύτερο κόσμο.

Το The Comic Con vol.9 θα μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε έναν παγκόσμιο κόμβο φαντασίας. Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου θα γεμίσει την πόλη με χρώμα, δημιουργία και αμέτρητες εκπλήξεις, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση και φαντασία. Έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο Comic Convention της Ελλάδας, προσελκύοντας κορυφαίους δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Στη φετινή διοργάνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν περισσότερους από 200 καλλιτέχνες από τον χώρο των κόμικς, του κινηματογράφου, του animation και του gaming. Ανάμεσα στους καλεσμένους θα βρίσκονται θρυλικοί δημιουργοί, όπως ο Brian Azzarello, ο Kevin J. Anderson, ο Jim Cheung και ο Achdé, καθώς και γνωστοί cosplayers και επαγγελματίες του χώρου.

Στο The Comic Con 9 επιστρέφουν και ορισμένοι φίλοι από τα παλιά: ο Achdé, που από το 2003 συνεχίζει τις περιπέτειες του Lucky Luke, ο Emiliano Santalucia, που έχει συνδέσει το όνομά του με θρυλικά brands της ποπ κουλτούρας όπως τα Masters of the Universe, She-Ra και Flash Gordon, ο Brian Azzarello και η Stephanie Phillips, δύο από τους πιο επιδραστικούς συγγραφείς κόμικς, καθώς και οι «μόνιμοι» Thierry Capezzone και William Simpson.

Τιμώμενος voice actor του The Comic Con 9 είναι ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και εκφωνητές στην Ελλάδα, ο Κώστας Αποστολίδης. Στο επίκεντρο της παρουσίας του δεν θα είναι η σειρά “Οργή”, στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά οι περισσότεροι από 150 ρόλοι στους οποίους έχει δανείσει τη φωνή του. Μεταξύ αυτών, ο Yosemite Sam στα New Looney Tunes, ο Φοίβος στην Παναγία των Παρισίων και ο Plankton στο SpongeBob SquarePants: The Movie.

Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει workshops, masterclasses, panels, παρουσιάσεις και διαγωνισμούς, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να μάθουν από τους καλύτερους και να συμμετάσχουν σε μοναδικές εμπειρίες. Οι λάτρεις των επιτραπέζιων και video games θα βρουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου θα μπορούν να δοκιμάσουν νέα παιχνίδια και να αναμετρηθούν με άλλους παίκτες. Επιπλέον, οι προβολές ταινιών και animation θα δώσουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν αποκλειστικό περιεχόμενο, ενώ οι συζητήσεις με δημιουργούς θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη βιομηχανία των κόμικς και του κινηματογράφου.

Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και αναπτύσσεται σε δύο βασικούς χώρους: το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και το Περίπτερο 6 της ΔΕΘ-Helexpo. Σε περισσότερα από 6.000 τετραγωνικά μέτρα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν έναν κόσμο γεμάτο κόμικς, animation, video games, επιτραπέζια παιχνίδια, cosplay, panels και προβολές.