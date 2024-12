Την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025, η σπουδαία Κάιλι, που συνεχίζει να γεμίζει αρένες και στάδια και να μας τροφοδοτεί σταθερά με ελεκτροπόπ ύμνους που χαιρόμαστε να ακούμε και να χορεύουμε, ανανεώνει το ραντεβού της με τους Ελληνες θαυμαστές της. Υμνους σαν αυτούς που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο δίσκο της με τίτλο «Tension II», «η πιο high-energy και περισσότερων οκτανίων» εκδοχή του περσινού της άλμπουμ με τίτλο «Tension». Στα 56 της χρόνια, η Κάιλι Μινόγκ βάζει ακόμα φωτιά στις πίστες και υπογράφει «καυτές» επιτυχίες, που στέκονται δίπλα στα κλασικά, μεγάλα τραγούδια της από το παρελθόν, όπως τα «Better the devil you know», «Confide in me», «Spinning around», «Can’t get you out of my head», «Slow» κ.ά.

Οι κριτικές στο τελευταίο της άλμπουμ είναι όλες φορτωμένες με πολλά αστεράκια και τα σχόλια υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Κάιλι. Χορεύεται πολύ, είναι πιο ηχηρό, πιο σέξι και δεν απολογείται σε κανέναν». Οσον αφορά στην περιοδεία που η Κάιλι θα πραγματοποιήσει του χρόνου για την προώθηση του άλμπουμ, είναι η πρώτη μετά το καλοκαίρι του 2019. «Είμαι κάτι περισσότερο από ενθουσιασμένη που ανακοινώνω την περιοδεία Tension 2025. Ανυπομονώ να μοιραστώ όμορφες και πυρετώδεις στιγμές με τους θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο, να γιορτάσουμε την Tension περίοδο και πολλά άλλα. Ηταν μια συναρπαστική διαδρομή μέχρι εδώ και τώρα ετοιμαστείτε για το κοντινό σας πλάνο, καθώς θα σας λέω “Lights, Camera, Action”, ενώ θα δείτε πολύ “Padaming”», έλεγε η ίδια στην ανακοίνωση της περιοδείας της.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας από τον Νοέμβριο πέρυσι έως τον φετινό Μάιο, η Κάιλι συναντά και πάλι τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας τη νέα περιοδεία της από το Περθ της Αυστραλίας στις 15 Φεβρουαρίου 2025. Μέχρι και τις 3 Μαρτίου η Κάιλι θα παρουσιάζει το σόου της στην πατρίδα της, με τρεις νύχτες στη γενέτειρά της Μελβούρνη και άλλες τρεις στο Σίδνεϊ, και μέχρι τις 2 Μαΐου θα έχει ταξιδέψει σε Ασία, Καναδά και ΗΠΑ. Στις 16 Μαΐου ξεκινά από τη Γλασκόβη η ευρωπαϊκή περιοδεία της, που καταλήγει στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου. Τον Αύγουστο ακολουθούν οι εμφανίσεις της στη Νότια Αμερική.

Σύντομα θα ανακοινωθούν κι άλλα ονόματα για τη συγκεκριμένη βραδιά.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Κάιλι είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν τουλάχιστον από έναν νο1 δίσκο στα charts της Μεγάλης Βρετανίας σε όλες τις δεκαετίες από το ’80 έως σήμερα, ενώ φέτος τιμήθηκε με το Global Icon από τα Brit Awards, κέρδισε το δεύτερο Γκράμι της καριέρας της για το τραγούδι «Padam Padam» και τραγούδησε μπροστά σε 60.000 θαυμαστές της στο Hyde Park του Λονδίνου, αποσπώντας αποθεωτικές κριτικές.

INFO

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου (12.00), προς 63 ευρώ. Επίσης διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 200 ευρώ.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000, οnline στο releaseathens.gr + more.com.

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/.

Πληροφορίες: releaseathens.gr.

