Παρότι δεν υπήρξαν θύματα ή σοβαρές ζημιές, ο σεισμός υπενθύμισε τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής. Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρότερο έναν των 4,2 Ρίχτερ τα ξημερώματα.

#Earthquake M4.1 occurred 30 km S of Silivri (Turkey) 14 min ago (local time 04:20:03).

Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους για να ζεσταθούν, ενώ οι Αρχές ζήτησαν να αποφεύγονται τα κτίρια. Οι μνήμες από τους καταστροφικούς σεισμούς του 2023 είναι ακόμη νωπές, με περισσότερους από 230 τραυματίες να καταγράφηκαν, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη.

Για λόγους ασφαλείας, τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Πρόβλεψη για σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη έκανε ο Τούρκος σεισμολόγος δρ Νατσί Γκορούρ.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Γκορούρ προειδοποίησε τους κατοίκους και τις Αρχές να πάρουν έγκαιρα μέτρα καθώς όπως ανέφερε δεν θεωρεί πως ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ, ήταν ο κύριος σεισμός.

«Αυτός ο σεισμός θα επηρεάσει λίγο-πολύ το τμήμα του ρήγματος που αναμένεται να σπάσει στον Μαρμαρά» είχε πει ο καθηγητής, ο οποίος επανήλθε στην πλατφόρμα Χ με μια τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό μεγαλύτερο από 7 Ρίχτερ.

«Υπάρχουν πολλοί σεισμοί στην Κωνσταντινούπολη στο ρήγμα Kumburgaz στη θάλασσα του Μαρμαρά. Είναι διαφορετικών μεγεθών. Δεν είναι οι μεγάλοι σεισμοί που περιμένουμε στον Μαρμαρά. Αυτοί αυξάνουν την πίεση που συσσωρεύεται σε αυτό το ρήγμα. Ο πραγματικός σεισμός εδώ θα είναι μεγαλύτερος και πάνω από 7», έγραψε σε ανάρτησή του.

Turkey’s largest city Istanbul has been hit with a powerful magnitude 6.2 earthquake on its outskirts.

Other neighboring countries, including Bulgaria, Greece, and Romania, have also been hit. pic.twitter.com/BkNpfVHvrN

