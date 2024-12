Μάλιστα η είδηση που φαινόταν να επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία μοιράστηκε από ιστοσελίδες που απευθύνονται σε φανς της κινούμενης εικόνας, όπως το comicbook.com, το οποίο ανέφερε: «Αν και δεν είναι σαφές ποιος ρόλος θα μπορούσε να γράφεται για τον χαρακτήρα της “Jess”, είναι σίγουρα πιθανό ότι αυτός ο ρόλος να προορίζεται για τη σειρά “Win or Lose”». Και φαίνεται ότι η ιστοσελίδα είχε δίκιο, αν και ο χαρακτήρας πλέον δεν θα είναι τρανς, αφού η Disney πήρε την απόφαση να αφαιρέσει την υπόθεση αυτή λόγω ανησυχιών των γονέων.

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL

— Trans March (@transmarch) April 20, 2021