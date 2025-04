Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψαν πού θα γιορτάσουν την επέτειο των γάμων τους

χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Britain's Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, are seen walking after their wedding ceremony in Westminster Abbey in central London in this April 29, 2011. REUTERS/Toby Melville