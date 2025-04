Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει τη μεγαλούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων τα τελευταία χρόνια.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, όμως οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης έτρεξαν έξω από τα κτίρια.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήταν στην περιοχή της Σηλυβρίας, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό του βάθος ήταν 6,92 χιλιόμετρα, σημείωσε η AFAD.

Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

Η AFAD προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Ολλανδός ερευνητής, ωστόσο επισημαίνει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζονται μιας και η περιοχή συνηθίζει να δίνει αρκετά Ρίχτερ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Φρανκ Χούγκερμπιτς αναφέρει ακριβώς: «Ο σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών στη Δυτική Τουρκία σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά σε βάθος 12 χιλιομέτρων. Η περιοχή μπορεί να προκαλέσει σεισμούς μεγέθους 7,0 έως 7,6, όπως το 1509 με μέγεθος 7,2 στα ανατολικά και το 1766 με μέγεθος 7,6 στα δυτικά αυτού του σημείου. Ο σημερινός σεισμός είναι ισχυρός και είναι πιθανό να ακολουθήσουν μετασεισμοί.»

The Mw 6.2 #earthquake in Western Türkiye occurred in the #Marmara Sea at a depth of 12 km. The region can produce M 7.0 – 7.6 earthquakes, like in 1509 Ms 7.2 to the East and in 1766 Mw 7.6 to the West of this location. Today’s earthquake is strong and aftershocks are possible. pic.twitter.com/FfyTa6mGkZ

