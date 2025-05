Με καταγωγή από το Πόζναν, ο μηχανικός Tomasz Patan είναι συνιδρυτής και τεχνικός διευθυντής της Jetson και ιδρυτής της Volonaut. Σχεδιάζει και κατασκευάζει drones εδώ και χρόνια.

Πρόσφατα παρουσίασε την τελευταία του δημιουργία, το Volonaut Airbike. Πρόκειται για ένα ιπτάμενο όχημα ενός ατόμου που θυμίζει παραπλανητικά τα εμβληματικά αγωνιστικά οχήματα από το σύμπαν του “Πολέμου των Άστρων”.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο δημιουργός του Airbike εμπνεύστηκε από πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπου χρησιμοποιούνται τέτοια φουτουριστικά οχήματα για να κινούνται ελεύθερα στον αέρα.

“Αυτό το πρωτοποριακό έργο είναι το πρώτο τέτοιο συμπαγές ιπτάμενο όχημα που μπορεί να περιγραφεί ως ‘sky racer'”, αναφέρεται στο υποβληθέν υλικό τύπου.

Getting ready to unveil the world’s first real-world speeder bike.

Airbike transforming science-fiction into reality.

Stay tuned for the official launch video soon. pic.twitter.com/FMRqCtVXZY

— Volonaut (@Volonaut) April 26, 2025