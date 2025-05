Οι επιστήμονες ανησυχούν, γιατί σε αντίθεση με αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν αναμένεται να διαλυθεί πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω της γερής κατασκευής του. «Ο κίνδυνος είναι παρόμοιος με πρόσκρουση μετεωρίτη», είπε χαρακτηριστικά ο Marco Langbroek, επιστήμονας από την Ολλανδία που ιχνηλατεί τις κινήσεις των διαστημικών αντικειμένων.

Το Interesting Engineering έγραψε ότι πρόκειται για το σοβιετικό δορυφόρο Kosmos 482 που εκτοξεύτηκε στις 31 Μαρτίου 1972 για να ταξιδέψει στον πλανήτη Αφροδίτη. Λόγω τεχνικών αστοχιών ποτέ δεν ξεπέρασε την τροχιά της Γης και διασπάστηκε, με τα δύο μικρά κομμάτια να πέφτουν πάνω από το Άσμπαρτον της Νέας Ζηλανδίας, δύο ημέρες μετά την εκτόξευση. Η μονάδα καθόδου, βάρους 300 κιλών περίπου δεν έπεσε όμως. Κατά συνέπεια, ονομάστηκε Kosmos 482, μια συνηθισμένη πρακτική για τις σοβιετικές αποστολές που παρέμεναν σε γήινη τροχιά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η συντριβή του δορυφόρου θεωρείται επικίνδυνη, επειδή δεν αναμένεται να διαλυθεί, καθώς σχεδιάστηκε επιβιώσει στις σκληρές συνθήκες της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης. Ενδεικτικά, σχεδιάστηκε για να αντέχει 300 G, οπότε είναι πολύ πιθανό να πέσει ακέραιο στο έδαφος.

Η πρώτη πρόβλεψη για τη συντριβή του έγινε το 2018 από τον Ρώσο αστρονόμο Pavel Shubin που εκτίμησε ότι ο δορυφόρος θα συντριβεί μεταξύ 2023 και 2025. Περαιτέρω αναλύσεις το 2019 και το 2022 παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες και προσομοιώσεις έδειξαν ότι θα συντριβεί γύρω στο 2025-2026. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία που ο δορυφόρος θα πέσει στη Γη.

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) April 25, 2025