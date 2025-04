Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, πρόεδρος και CEO της εταιρείας Siemens στην Ισπανία, επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Νέα Υόρκη χθες Πέμπτη μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ιστότοπος New York Helicopter Tours παρουσίασε φωτογραφίες της πενταμελούς οικογένειας που ποζάρει μπροστά από το ελικόπτερο Bell 206. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται η οικογένεια να είναι μέσα στο ελικόπτερο λίγο πριν απογειωθεί.

The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον μόλις 17 λεπτά μετά την απογείωσή του, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ακόμα γιατί συνέβη αυτό. Βίντεο με τη στιγμή της συντριβής δείχνουν το ελικόπτερο να πέφτει ανεξέλεγκτο ενώ, όπως φαίνεται, έχει χάσει τον ουραίο έλικά του.

Ο 71χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας New York Helicopter που ναύλωσε το ελικόπτερο στην οικογένεια Εσκομπάρ, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «ο πιλότος ειδοποίησε ότι θέλει να προσγειωθεί και ότι χρειάζεται καύσιμα. Αυτό θα έπρεπε να του πάρει τρία λεπτά αλλά 20 λεπτά αργότερα αυτό δεν συνέβη ποτέ» είπε ο Μάικλ Ροθ στον Telegraph. Ο Εσκομπάρ είχε 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και τη Γερμανία ενώ είχε καταλάβει τη θέση του CEO της Siemens Ισπανίας στα τέλη του 2022. Περιγράφοντας τον, φίλος του είπε στη New York Post πως «ασχέτως του πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, πάντα έμενε ήρεμος. Και ποτέ δεν ξεχνούσε το σημαντικότερο πράγμα, την οικογένειά του».

Helicopter crashes near the Hudson River in New York City pic.twitter.com/mVhw3XH6Dk

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το AP και οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο είναι νεκροί.

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από το Μανχάταν για περίπου 15 λεπτά πριν από τη συντριβή. Το ελικόπτερο – που αναγνωρίστηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως ελικόπτερο τύπου Bell 206 – πραγματοποιούσε την έκτη πτήση της ημέρας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική έλαβε αναφορά για ένα ελικόπτερο που βρισκόταν στο νερό. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το ελικόπτερο να έχει βυθιστεί σε μεγάλο βαθμό.

JUST NOW: Helicopter crashes into the Hudson River in NYC

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι είχε μονάδες στο σημείο που εκτελούσαν επιχειρήσεις διάσωσης. Σε βίντεο φαίνονται πολλά σωστικά σκάφη να κάνουν κύκλους γύρω από το αεροσκάφος. Το Λιμενικό Σώμα ανέφερε ότι σταμάτησε την κυκλοφορία των σκαφών στην περιοχή και είναι μεταξύ των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

Η Ντάνι Χόρμπιακ Horbiak δήλωσε στο ABC News ότι είδε το ελικόπτερο να «πέφτει από τον ουρανό» από το παράθυρο του διαμερίσματός της.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.

Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.

Stay tuned for updates on this breaking story. pic.twitter.com/xU9hTlkuw9

— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025