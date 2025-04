Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ο Αγκουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η οποία έχει την έδρα της στη Γερμανία, επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Εκτός από τον πιλότο, στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι πέντε άνθρωποι: δύο ενήλικοι και τρία παιδιά. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το AP και οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο είναι νεκροί.

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από το Μανχάταν για περίπου 15 λεπτά πριν από τη συντριβή.

Το ελικόπτερο – που αναγνωρίστηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως ελικόπτερο τύπου Bell 206 – πραγματοποιούσε την έκτη πτήση της ημέρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική έλαβε αναφορά για ένα ελικόπτερο που βρισκόταν στο νερό. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το ελικόπτερο να έχει βυθιστεί σε μεγάλο βαθμό.

JUST NOW: Helicopter crashes into the Hudson River in NYC

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι είχε μονάδες στο σημείο που εκτελούσαν επιχειρήσεις διάσωσης. Σε βίντεο φαίνονται πολλά σωστικά σκάφη να κάνουν κύκλους γύρω από το αεροσκάφος.

Το Λιμενικό Σώμα ανέφερε ότι σταμάτησε την κυκλοφορία των σκαφών στην περιοχή και είναι μεταξύ των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται.

Η Ντάνι Χόρμπιακ Horbiak δήλωσε στο ABC News ότι είδε το ελικόπτερο να «πέφτει από τον ουρανό» από το παράθυρο του διαμερίσματός της.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.

Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.

Stay tuned for updates on this breaking story. pic.twitter.com/xU9hTlkuw9

— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025