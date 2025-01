Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί ένας νεκρός ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 7 τραυματίες σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό από τις αρχές. Ο Έλον Μασκ λέει ότι «ολόκληρη η ανώτερη ομάδα της Τέσλα ερευνά αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή», μετά την έκρηξη του Cybertruck στο Trump International Hotel στο Λας Βέγκας. Τόνισε πως δεν έχουν ξαναδεί κάτι αντίστοιχο.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.

Will post more information as soon as we learn anything.

We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025