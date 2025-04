Σύμφωνα με το STV Uppsala, υπάρχουν αναφορές για θύματα από τους πυροβολισμούς.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας κοντά στην πλατεία Βάκσαλα, στην Ουψάλα.

The police are receiving calls from members of the public who have reportedly heard loud bangs reminiscent of gunfire in close proximity to Vaksala Square in central Uppsala, Sweden.

Several people were found with injuries that indicate gunshot wounds. The police are… pic.twitter.com/igyEel2rEv

— Vanguard Intel Group (@vanguardintel) April 29, 2025