Το ίδιο μέσο αναφέρει πως οι Αρχές εξετάζουν το μαύρο μπουφάν που ήταν κρεμασμένο στο πίσω μέρος του οχήματος και το οποίο ίσως ο δράστης χρησιμοποίησε ως σημαία. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η μαύρη αυτή «σημαία» παραπέμπει στο ISIS ή κάποια άλλη τρομοκρατική οργάνωση.

«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», είπε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης LaToya Cantrell δίνοντας στη δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες για την επίθεση που σκότωσε 10 ανθρώπους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν.

Η ίδια σημείωσε πως το περιστατικό βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση από τις αρχές. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή πράξη βίας».

«Προσχεδιασμένες» χαρακτηρίζει τις ενέργειες του οδηγού ο αστυνομικός διευθυντής της Νέας Ορλεάνης. Οι ερευνητές φαίνεται να είναι βέβαιοι πως το άτομο που οδηγούσε το όχημα, που έπεσε πάνω στο πλήθος και κόστισε την ζωή τουλάχιστον δέκα ατόμων, δεν το έκανε τυχαία.

«Επρόκειτο για έναν άνδρα που οδηγούσε ένα αγροτικό φορτηγό στην οδό Bourbon με πολύ γρήγορο ρυθμό», δήλωσε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας Αν Κερκπάτρικ, ενώ πρόσθεσε πως «Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να πατήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε». Επίσης η επιθεωρήτρια πρόσθεσε πως δεν πιστεύει η οδήγηση αυτή να οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Τόνισε δε «Αυτό ήταν πιο περίπλοκο και πιο σοβαρό με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή».

Η επιθεωρήτρια ανέφερε πως ο άνδρας που οδηγούσε το φορτηγό πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών της Νέας Ορλεάνης, χτυπώντας δύο, οι οποίοι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. «Ο δράστης ήταν αποφασισμένος να δημιουργήσει το μακελειό και τις ζημιές που προκάλεσε», δήλωσε η Kirkpatrick. Το FBI θα αναλάβει την έρευνα, σύμφωνα με τον Kirkpatrick.

Μακελειό στη Νέα Ορλεάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι το γλέντι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε φρίκη όταν ένα όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος στην Bourbon Street της Νέας Ορλεάνης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

«Το μόνο που είδα ήταν ένα φορτηγό να πέφτει πάνω σε όλους στην αριστερή πλευρά του πεζοδρομίου Bourbon», δήλωσε ο Κέβιν Γκαρσία, 22 ετών, μιλώντας στο CNN λίγο μετά το περιστατικό. «Ένα πτώμα έπεσε πάνω μου», είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε επίσης πυροβολισμούς.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο 22χρονος Whit Davis από το Shreveport της Λουιζιάνα, δήλωσε στο CNNi ότι το περιστατικό συνέβη ενώ έβγαινε από ένα νυχτερινό κέντρο στην οδό Bourbon.

«Όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς τα πίσω και μετά ουσιαστικά κλειδώσαμε για λίγο και μετά ηρέμησαν αλλά δεν μας άφηναν να φύγουμε», είπε ο Ντέιβις.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, οι αστυνομικοί μας έκαναν νόημα πού να περπατήσουμε και μας έλεγαν να φύγουμε γρήγορα από την περιοχή. Είδα μερικά πτώματα που δεν μπορούσαν καν να καλύψουν και τόνους ανθρώπων που λάμβαναν τις πρώτες βοήθειες».

Πιθανός αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε στο σημείο (FBI)

Οι Αμερικανοί ερευνητές βρήκαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη έναν πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο της επίθεσης με αυτοκίνητο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, έγινε γνωστό από την ομοσπονδιακή αστυνομία FBI.

«Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν του FBI, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη μεγάλη πόλη των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

Το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος στη Νέα Ορλεάνη, τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς. . Μαρτυρίες που κοινοποιήθηκαν στο CBS αναφέρουν ότι, μετά την πρόσκρουση με το πλήθος, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη αυτές τις λεπτομέρειες. Βίντεο από τη σκηνή δείχνουν αρκετά τραυματισμένα άτομα να λαμβάνουν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό επισκίασε τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς σε μία από τις πιο ζωντανές και επισκέψιμες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές έχουν καλέσει το κοινό να παραμείνει μακριά από την περιοχή καθώς εργάζονται για την εξασφάλιση του χώρου και τη συλλογή πληροφοριών.

Η δήλωση από το NOLA Ready:

«Η 8η Περιφέρεια εργάζεται αυτή τη στιγμή σε ένα περιστατικό μαζικής απώλειας ζωών που περιλαμβάνει ένα όχημα που έπεσε πάνω σε μεγάλο πλήθος στις οδούς Canal και Bourbon. Υπάρχουν 30 τραυματίες που μεταφέρθηκαν από τη NOEMS και 10 θύματα. Οι συνεργάτες της δημόσιας ασφάλειας ανταποκρίνονται στη σκηνή. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις καθώς λαμβάνονται νέα στοιχεία».

Δέκα ή περισσότερα άτομα ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο περιστατικό, σύμφωνα με αναφορές στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, αν και η Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τον αριθμό των θυμάτων ή των τραυματιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Bourbon Street, που ήταν γεμάτη κόσμο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

O Τραμπ συνέδεσε το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη με την παράτυπη μετανάστευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την παράτυπη μετανάστευση με την πολύνεκρη επίθεση στην Νέα Ορλεάνη, ένα συμβάν που το FBI ανακοίνωσε πως ερευνά ως τρομοκρατική ενέργεια. «Όταν λέω ότι οι εγκληματίες που φτάνουν (σ.σ. στη χώρα) είναι πολύ χειρότεροι από τους εγκληματίες που έχουμε μέσα στη χώρα, αυτή η δήλωση έχει επανειλημμένα αντικρουστεί από τους Δημοκρατικούς και τα “Μέσα Ενημέρωσης που παράγουν Ψευδείς Ειδήσεις” (“Fake News Media”), αλλά αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια», τόνισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος που αναλαμβάνει στις 20 Ιανουαρίου τα προεδρικά του καθήκοντα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν καμία επίθεση» εναντίον των κατοίκων της χώρας, μετά την πολύνεκρη επίθεση στη Νέα Ορλεάνη. «Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία, οποιουδήποτε είδους, και δεν θα ανεχτούμε καμία επίθεση εναντίον του λαού της χώρας μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

