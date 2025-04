Συγκεκριμένα, στην Ταμποαντέλα στην επαρχία Ουρένσε στην Ισπανία, τρία μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους από την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, πιθανότατα από γεννήτρια εξαιτίας του black out. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον γιο τους οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί το πρωί της Τρίτης.

Παράλληλα, στην Αλζίρα στη Βαλένθια, μια 46χρονη γυναίκα πέθανε όταν διεκόπηκε η παροχή ρεύματος που τροφοδοτούσε τη συσκευή οξυγόνου με την οποία ήταν συνδεδεμένη, ενώ στη Μαδρίτη, μια άλλη γυναίκα πέθανε σε πυρκαγιά που προκλήθηκε πιθανότατα από κερί.

Σύμφωνα με την Εl Pais, οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο διαμέρισμα της γυναίκας, η οποία έπασχε από πνευμονική παθολογία, προσπάθησαν να την επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για περίπου 29 λεπτά μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου.

Ακόμη, το βράδυ της Δευτέρας (28/4), στη συνοικία Καραμπανχελ, νότια της Μαδρίτης, ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι μιας 56χρονης.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια ενώ ένα πρώτο πόρισμα της έρευνας αναφέρει ότι ένα κερί ήταν η αφορμή για την πυρκαγιά.

Τέλος, τουλάχιστον 13 γείτονες χρειάστηκε να λάβουν τις πρώτες βοήθειες ενώ πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σαν να γύρισε ο χρόνος δεκάδες χρόνια πίσω ήταν η κατάσταση που βίωναν οι κάτοικοι και οι τουρίστες στην Ισπανία και την Πορτογαλία, μετά την κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου ξαφνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EleftherosTypos.gr, η κατάσταση που αντιμετώπισαν οι επισκέπτες και οι πολίτες των δύο χωρών δεν είχε ξανά προηγούμενο και με όσα διαδραματίζονται εκείνες τις ώρες να είναι πρωτόγνωρα. Στη Βαρκελώνη το ρεύμα επανήλθε γύρω στις 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (29/4), ενώ το νερό δεν είχε επανέλθει μέχρι και τις 10:00 το πρωί, ωστόσο στις περισσότερες περιοχές των δύο χωρών, όλα έχουν επανέλθει και πάλι σε λειτουργία.

Το ΕleftherosTypos.gr ήρθε σε επικοινωνία με έναν άνθρωπο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην Ισπανία και έζησε από «πρώτο χέρι» την κατάρρευση ενός συστήματος και εν τέλει μιας ολόκληρης χώρας, από την πτώση του ηλεκτρικού δικτύου.

«Τα πράγματα σε σχέση με χθες είναι καλύτερο σήμερα. Χθες ζήσαμε πρωτόγνωρα πράγματα. Ήταν σαν να γύριζες χρόνια πίσω. Πρώτη φορά βίωσα κάτι τέτοιο. Εκεί φάνηκε η μεγάλη αδυναμία της χώρας και έδειξε ότι είναι απροστάτευτη, δηλαδή το έβλεπες στις εκφράσεις του κόσμου. Δεν ήξερε από πού να ενημερωθεί και γι’ αυτό τον λόγο θεώρησαν όλοι ότι ήταν Κυβερνοεπίθεση, επειδή δεν υπήρχε έγκυρη πληροφόρηση» ανέφερε στο EleftherosTypos.gr ο Επίκουρος Καθηγητής του ΑΠΘ στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Νικόλαος Παναγιώτου.

Satellite view of the massive blackout affecting Spain, France and Portugal. pic.twitter.com/LZCF7PTp4r

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, με αυτό το συμβάν έγινε ακόμη πιο «χτυπητό» το γεγονός ότι πρέπει κάποιες υποδομές να προστατευτούν ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί για τον κόσμο η αίσθηση του απροστάτευτου. «Με το black out φάνηκε το πόσο εύκολα μπορεί να εκτεθεί μία χώρα, είτε είναι πραγματική είτε είναι φυσική καταστροφή ή εξωγενής, διότι υπάρχει η αίσθηση του αβοήθητου, της αδυναμίας και τους απροστάτευτου. Όλοι περίμεναν ότι όλο αυτό θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορο και θα κυλίσουν όλα ομαλά, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη».

Παράλληλα, σύμφωνα με την μαρτυρία τα σούπερ μάρκετ που είχαν γεννήτριες και λειτουργούσαν οι ψηφιακές συναλλαγές τους σχεδόν ξεπούλησαν σε σχέση με όσους δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο.

Spanish grid operator Red Electrica stated that the cause of the outage remains unclear. #Spain #blackout #blackoutEurope pic.twitter.com/GcrFYWGb2n

Spain and Portugal experienced a massive power outage. On Apr 28, Spain’s Ministry of the Interior declared a national state of emergency.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή του ΑΠΘ, όλοι προσπαθούσαν να ενημερωθούν για την εξέλιξη της κατάστασης, με αποτέλεσμα το παραδοσιακό ραδιόφωνο να γίνει το Νο1 μέσω πληροφόρησης, μιας και η επικοινωνία, ιδίως για τους τουρίστες ήταν πάρα πολύ δύσκολη, λόγω της πτώσης του κινητού δικτύου.

«Ήταν τρομερό να βλέπεις μία γενιά, η οποία είναι σούπερ δικτυωμένη να βγαίνει «εκτός σύνδεσης». Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις έβλεπες και την διαφορετική κουλτούρα μεταξύ των λαών, όπου μερικοί έπαιζαν με μία μπάλα για να περάσουν την ώρα τους, άλλοι είχαν ξαπλώσει σε γκαζόν, ενώ υπήρχαν κι εκείνοι που προσπαθούσαν να βρουν καταστήματα που είχαν ίντερνετ, προκειμένου να συνδεθούν άμεσα σε κάποιο δίκτυο. Είναι ανάγκη μετά το συγκεκριμένο γεγονός, οι πολίτες να εκπαιδευτούν για τέτοιες καταστάσεις» τόνισε ο Νικόλαος Παναγιώτου.

«Αυτό που συνέβη στην Ιβηρική Χερσόνησο ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν συμβαίνει συχνά και από τεχνικής πλευράς δεν ξέρουμε ακόμη τα αίτια. Θα χρειαστούμε λίγο καιρό να μάθουμε τι συνέβη από τις επίσημες οργανώσεις των δικτύων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε στο EleftherosTypos.gr ο Καθηγητής του ΑΠΘ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γρηγόρης Παπαγιάννης.

Σημαντικό είναι ένα γραφικό στοιχείο και πιο συγκεκριμένα από μία καμπύλη, η οποία έδειξε ότι αποσυνδέθηκε ένα τεράστιο φορτίο από την Ισπανία, δηλαδή 1,5 το φορτίο που η Ελλάδα καταναλώνει. Έτσι, υπήρξε ένα ντόμινο, με αποτέλεσμα το σύστημα να καταρρεύσει τελείως και παραλίγο να «πάρει» και την Γαλλία, η οποία πρόλαβε να απομονωθεί άμεσα.

Madrid commuters made their way to work after a power outage in Spain. The country’s electricity grid operator was able to meet most of the demand, although a large number of trains were still not running https://t.co/tTBVyfDnoA pic.twitter.com/qwwRbAZ5EF

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Παπαγιάννη, «ήταν λογικό κι επόμενο να ξεκινήσουν τα προβλήματα και φυσικά η αποκατάσταση του δικτύου να θέλει χρόνο. Πρέπει να μπαίνουν μία μία οι μονάδες παραγωγής ξανά σε λειτουργία και αυτό θέλει αρκετό χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Όλο αυτό ήταν συγκλονιστικό, διότι φάνηκε ότι χωρίς ρεύμα όλος ο κόσμος είναι στον «αέρα». Πήγαινε ο κόσμος να αγοράσει κεριά και φακούς από τα σούπερ μάρκετ και έπρεπε να πληρώσει μόνο με μετρητά, διότι δεν υπήρχαν ψηφιακές συναλλαγές, ούτε φυσικά οι συγκοινωνίες. Το Ηλεκτρικό δίκτυο είναι αξιόπιστο γενικά, οπότε ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει να του λείπει το ρεύμα και όταν συμβαίνει για τόσο μεγάλο διάστημα είναι οδυνηρό».

Όσον αφορά τα όσα λέγονται για Κυβερνοεπίθεση, ο καθηγητής του ΑΠΘ αποκλείει αυτή την αιτία και τονίζει ότι το θέμα είναι καθαρά τεχνικό και « υπάρχει πιθανότητα να συνέβη από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα. Η ουσία είναι ότι προκλήθηκε από κάποιο τεχνικό πρόβλημα και αυτό οδήγησε σε αυτό το εκτεταμένο Black out. Αν ξαφνικά υπάρξει μία αστάθεια στο ηλεκτρικό δίκτυο και «φύγει» μία μεγάλη γεννήτρια, θα παρασύρει και τις άλλες, με αποτέλεσμα να «πέφτουν» σαν τραπουλόχαρτα. Η τεχνολογία πια έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που κάτι τέτοιο συμβαίνει πολύ σπάνια, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να γίνει».

People cheering after power is back in Portugal ✨ But there was some mad pandemic vibes in supermarkets

Επιπροσθέτως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μετά το συμβάν σε Ισπανία και Πορτογαλία θα δοθούν νέες οδηγίες από τους υπεύθυνους των δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Με τη μεγάλη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δυστυχώς η ευστάθεια των δικτύων έχει μεγαλύτερο ρίσκο, το οποίο γνωρίζουν οι διαχειριστές και θέλουν να έχουν συμβατικούς σταθμούς, προκειμένου αν συμβεί κάτι να υπάρχει plan B».

Eίτε δέχθηκε μια πρωτοφανούς κλίμακας κυβερνοεπίθεση είτε έπεσε θύμα ακραίου καιρικού φαινομένου, η Eυρώπη ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το κοινωνικοπολιτικό σοκ, που προκάλεσε χθες το μεσημέρι (λίγο μετά τις 14:00, ώρα Ελλάδος) η κατάρρευση των ενεργειακών δικτύων της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, καθώς και ενός μικρού τμήματος της Nότιας Γαλλίας, το οποίο επαναλειτούργησε σχετικά σύντομα.

Ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ο συμπατριώτης του, πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης από ξένη χώρα (σ.σ.: υπονοώντας τη Ρωσία), ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήταν πιο επιφυλακτικός. Στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα τόνισε ότι «εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και καλό είναι να μην κάνουμε εικασίες», προτρέποντας ταυτόχρονα τους συμπατριώτες του να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να κάνουν σύντομες κλήσεις στα κινητά τους και να καλούν για βοήθεια τις Aρχές μόνο σε υπερεπείγουσα ανάγκη. Παράλληλα, αισθάνθηκε την ανάγκη να καθησυχάσει πως η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ασφάλειας.

Europe’s sudden blackout: What went wrong?

Trains trapped mid-tunnel. Traffic lights down. Airports stalled.

A major outage hit #Spain, #Portugal, and parts of #France — and it all started with a cross-border power glitch ⚡️

Here’s what happened — and how authorities… pic.twitter.com/zflNvegZC3

— The Indian Express (@IndianExpress) April 29, 2025