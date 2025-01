Το τοπικό τηλεοπτικό δίτκυο Vijesti TV μετέδωσε ότι ένας καυγάς ξέσπασε σήμερα απόγευμα πριν τους πυροβολισμούς. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Vijesti TV, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά. Αλλες αναφορές κάνουν λόγο για 7 θύματα.

Ο ύποπτος δράστης παραμένει ασύλληπτος. Η αστυνομία δεν ανέφερε επίσημα τον αριθμό των θυμάτων. Η αστυνομία του Μαυροβουνίου έστειλε ειδικές μονάδες στην περιοχή και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

#Montenegro | Authorities in #Cetinje are searching for Aco Martinović (45) suspected of a deadly shooting that left 5 dead, including 2 children and ~10 people injured. He is believed to be fleeing in a blue Fiat station wagon. The police: residents are urged to stay indoors. https://t.co/bw7IpNST1C pic.twitter.com/fduw6V0ck6

— Luka | Лука (@Lukai1861) January 1, 2025