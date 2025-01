«Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάναμε λόγο για δυο νεκρούς (…). Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σε πέντε καθώς προχωράμε στη ζώνη», δήλωσε ο Ρόμπερτ Λούνα στον ραδιοφωνικό σταθμό KNX News.

«Μην ξεχνάτε πως η κατάσταση παραμένει ακόμη πολύ ασταθής κι η πυρκαγιά δεν έχει ελεγχθεί διόλου. Ελπίζω ειλικρινά πως δεν θα βρούμε άλλους (νεκρούς), όμως δεν νομίζω» πως ο απολογισμός θα παραμείνει όντως αμετάβλητος, προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες.

Now it looks like that’s just the… pic.twitter.com/QcToWDTHc7

10s of 1000s of acres burned, 100,000 people displaced, 5 dead, dozens injured, countless wildlife and helpless animals killed.

That’s 5 major wild fires in Los Angeles in 36 hours

BREAKING: New fire just exploded in Hollywood Hills

Η επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης του Λος Άντζελες, Κρίστιν Κρόουλι, ανακοίνωσε ότι μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε στους λόφους του Χόλιγουντ, κοντά στο Runyon Canyon.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή σε κάπου 100.000 πολίτες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους εν μέσω των πυρκαγιών.

Η χειρότερη πυρκαγιά θεωρείται αυτή στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ζουν διάφορες διασημότητες.

Η φωτιά εκεί εκδηλώθηκε προχθές Τρίτη και είχε κατακάψει σχεδόν 65.000 στρέμματα ως χθες. Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέστρεψαν κάπου 1.000 κτίρια, δήλωσε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνι, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.

«Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», είπε με απόγνωση ο επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού σώματος Μαρόνι.

Στην Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, όπου οι φλόγες διένυσαν κάπου 43.000 στρέμματα αφότου εκδηλώθηκε πυρκαγιά προχθές Τρίτη, ο Γουίλιαμ Γκονσάλες επέστρεψε χθες στο σπίτι του, από όπου είχε φύγει εσπευσμένα. Είπε πως «τα χάσαμε σχεδόν όλα»: «οι φλόγες καταβρόχθισαν τα όνειρά μας. Δεν απομένουν πλέον παρά μόνο στάχτες εδώ».

Πελώρια σύννεφα καπνού υψώνονται στους αιθέρες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, όπου η οσμή καμένου είναι πανταχού παρούσα.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες άδειασαν.

«Το να προσπαθείς να πολεμήσεις αυτές της πυρκαγιές με τα αστικά συστήματα ύδρευσης είναι αληθινή πρόκληση», παραδέχτηκε η Τζάνις Κινόνες, στέλεχος της δημοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και ηλεκτροδότησης της μεγαλούπολης (LADWP).

Το Τμήμα Νερού και Ενέργειας του Λος Άντζελες (LADWP) έχει εκδώσει επείγουσα ειδοποίηση για τους κατοίκους των περιοχών Pacific Palisades, καθώς και για μέρη του Πάρκου Topanga State και τα Βουνά Σάντα Μόνικα και τις γύρω περιοχές.

Η ειδοποίηση εκδίδεται λόγω της χαμηλής πίεσης του νερού που προκλήθηκε από την αυξημένη ζήτηση λόγω της πυρκαγιάς Palisades.

Πιθανοί ρύποι στο σύστημα ύδρευσης ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία, όπως ναυτία, κράμπες, διάρροια και πονοκεφάλους.

Η ειδοποίηση θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον για 48 ώρες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δημόσιας ασφάλειας, μέχρις ότου τα αποτελέσματα των εξετάσεων ποιότητας του νερού να επιβεβαιώσουν ότι η υδροδότηση είναι ασφαλής για κατανάλωση. Οι αξιωματούχοι του LADWP ανέφεραν ότι οι ομάδες εργασίας προσπαθούν να επαναφέρουν την πίεση στο σύστημα διανομής νερού και να πραγματοποιήσουν δοκιμές ασφαλείας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται την Καλιφόρνια, μετέβη σε μονάδα της πυροσβεστικής στη Σάντα Μόνικα. Υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί «για όσο χρειαστεί», προκειμένου να ελεγχθούν οι πυρκαγιές.

Μέσω Truth Social ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του καταφέρθηκε εναντίον του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, του Γκάβιν Νιούσομ, μαύρου προβάτου του μεγιστάνα. Τον κατηγόρησε πως είναι ο κύριος «υπεύθυνος» για αυτή την «αληθινή καταστροφή» και υποστήριξε, ψευδώς, πως όσα υποφέρει η πολιτεία οφείλονται στις πολιτικές του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μία από τις πυρκαγιές που καίγονται αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά Lidia στην περιοχή Άκτον, έχει επεκταθεί σε 348 στρέμματα, σε μια σημαντική εξάπλωση της φλόγας.

Μόλις μερικές ώρες πριν, η πυρκαγιά ήταν μόλις 50 στρέμματα και ήταν γύρω στο 30% ελεγχόμενη. Σύμφωνα με το Εθνικό Δάσος Άγγελες, η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή 40% ελεγχόμενη.

Η Άκτον βρίσκεται ακριβώς βόρεια του δάσους, κοντά στην Κοιλάδα Αντελόπης, με μια μεγάλη περιοχή νότια και δυτικά της πόλης να βρίσκεται υπό εντολή εκκένωσης από το βράδυ της Τετάρτης.

Στο μεταξύ, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε το αποχαιρετιστήριο ταξίδι που επρόκειτο να αρχίσει σήμερα στην Ιταλία εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται σε τομείς του Λος Άντζελες, ενημέρωσε χθες Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Ο κ. Μπάιντεν, ο οποίος πήγε νωρίτερα χθες να συναντήσει μέλη του πυροσβεστικού σώματος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, «έλαβε την απόφαση να ακυρώσει το προσεχές ταξίδι του στην Ιταλία για να επικεντρωθεί στη διαχείριση του συνόλου της αντίδρασης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

#BREAKING: Absolute gridlock in Downtown Hollywood as the Sunset Fire rapidly approaches

Cars are blocked in all directions as people desperately try to evacuate.

These are apocalyptic conditions. Almost doesn’t seem real. pic.twitter.com/KdyHZPiyVP

— Nick Sortor (@nicksortor) January 9, 2025