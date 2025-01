Ο 27χρονος Ουρουγουανός διεθνής έπεσε στο έδαφος χωρίς να έρθει σε επαφή με αντίπαλο, ενώ προσπάθησε να κάνει κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Μπεντανκούρ έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο γήπεδο για περίπου εννέα λεπτά και του χορηγήθηκε οξυγόνο πριν αντικατασταθεί από τον επιθετικό Μπρέναν Τζόνσον. Το ματς ήταν 0-0 τη στιγμή εκείνη.

There is a lot of concern for Tottenham’s Rodrigo Bentancur, who has suffered an injury and is being treated by a number of medics.#TOTLIV

pic.twitter.com/Qli10dTIxm

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Κύπελλο Ελλάδας: Εύκολη πρόκριση για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ολυμπιακός

— Dr. Q (@drQspace) January 8, 2025