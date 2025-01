Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε δήλωσή του αναφορικά με τα όσα είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χωρίς να κατονομάσει τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ: «Τα σύνορα δεν επιτρέπεται να μετακινούνται διά της βίας. Αυτό ισχύει για κάθε χώρα είτε βρίσκεται στα ανατολικά είτε στα δυτικά μας και αποτελεί θεμέλιο της ειρηνευτικής μας τάξης. Και κάθε κράτος πρέπει να το τηρήσει, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για μικρή χώρα ή για ένα πολύ ισχυρό κράτος».

Ο κ. Σολτς πρόσθεσε πως είχε ήδη συνομιλίες για το θέμα με Ευρωπαίους εταίρους και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, κατά τις οποίες, όπως υπογράμμισε, «κατέστη σαφής μια κάποια έλλειψη κατανόησης σε ό,τι αφορά κάποιες δηλώσεις προερχόμενες από τις ΗΠΑ».

Ο Γερμανός καγκελάριος περιέγραψε το ΝΑΤΟ ως «το σημαντικότερο εργαλείο για την άμυνά μας» και «κεντρικό πυλώνα των διατλαντικών σχέσεων» και τόνισε ότι «εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και απαιτείται μια αποφασιστική και συνετή απάντηση στο γεγονός ότι στο άμεσο μέλλον η κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη θα παραμείνει πολύ τεταμένη. Με βάση μια κοινή ανάλυση των απειλών, θα καθοριστεί επακριβώς ποιες στρατιωτικές δυνατότητες απαιτούνται» κατέληξε ο Όλαφ Σολτς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Χέμπεστραϊτ, επικρίνοντας την πρόθεση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τεθούν η Γροιλανδία, η Διώρυγα του Παναμά και ο Καναδάς υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Όπως πάντα, ισχύει η ατσάλινη αρχή του Διεθνούς Δικαίου ότι τα σύνορα δεν επιτρέπεται να μετακινούνται διά της βίας», δήλωσε ο κ. Χέμπεστραϊτ και παρέπεμψε στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Γερμανός εκπρόσωπος απέφυγε, ωστόσο, να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν το Βερολίνο αξιολογεί ως σοβαρές τις απειλές του κ. Τραμπ. «Δεν θέλω να αξιολογήσω. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έλαβε γνώση», περιορίστηκε να δηλώσει σχετικά.

Αυστηρή δήλωση από τον Γάλλο ΥΠΕΞ: «Η ΕΕ δεν θα επέτρεπε επίθεση στα κυρίαρχα σύνορά της»

Της είδησης για τον σχεδιασμό κοινού ταξιδιού των υπουργών στην Ουάσιγκτον, είχε προηγηθεί αυστηρή προειδοποίηση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθούν στη Γροιλανδία.

«Προφανώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα άφηνε άλλα έθνη του κόσμου να επιτεθούν στα κυρίαρχα σύνορά της, όποιοι κι αν είναι αυτοί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιόφωνο France Inter. «Είμαστε μια ισχυρή ήπειρος», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Τρώγονται τα έλατα; Σφοδρή κόντρα Σουηδίας με Βέλγιο

Μπλίνκεν για Τραμπ: Η ιδέα που εκφράστηκε για τη Γροιλανδία δεν είναι καλή

Τις δηλώσεις Τραμπ σχολίασε και ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Ο Άντονι Μπλίνκεν απέρριψε την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας, στην οποία αναφέρεται μανιωδώς τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ και ο στενός του κύκλος.

«Η ιδέα που εκφράστηκε για τη Γροιλανδία προφανώς δεν είναι καλή, αλλά ίσως το σημαντικότερο είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει» είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Αντιδράσεις και από το Μεξικό για τον… «Κόλπο της Αμερικής»

Την άποψη Τραμπ πως ο Κόλπος του Μεξικού πρέπει να μετονομαστεί σε κόλπο της Αμερικής επέκρινε η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ. «Νομίζω τα είπαν λάθος στον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ, του είπαν ότι ο Φελίπε Καλδερόν είναι ακόμη πρόεδρος», είπε η Σέινμπαουμ. Ο Καλδερόν ήταν πρόεδρος του Μεξικού από το 2006 μέχρι το 2012.

«Όμως όχι, στο Μεξικό ο λαός κάνει κουμάντο», πρόσθεσε η Σέινμπαουμ. Σε συνέντευξη Τύπου, η Σέινμπαουμ έδειξε έναν χάρτη με το προηγούμενο μέγεθος του Μεξικού, που περιλαμβάνει έδαφος που αποτελεί τώρα τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. «Μεξικανική Αμερική, ακούγεται ωραία», είπε.

Ο Τραμπ «προσάρτησε» ήδη τον Καναδά στις ΗΠΑ – Δείτε τον χάρτη που προκάλεσε σάλο

Τραβάει το σχοινί ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας στα social media έναν χάρτη που εμφανίζει ολόκληρο τον Καναδά ως μέρος της χώρας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να προωθεί την ιδέα μίας πολύ μεγάλης εδαφικής επέκτασης των ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για σοβαρά σχέδια ή προκλήσεις που αποσκοπούν στην απόσπαση οικονομικών ή πολιτικών παραχωρήσεων. «Θα ήταν πραγματικά κάτι να ξεφορτωθούμε αυτήν την τεχνητά τραβηγμένη γραμμή», δήλωσε αναφερόμενος στα αμερικανοκαναδικά σύνορα, πριν εκθέσει λεπτομερώς τα παράπονά του κατά του μεγάλου γείτονα στον βορρά, που κατηγορεί ότι επωφελείται χωρίς κόστος από την στρατιωτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (08.01.25) ο Ντόναλντ Τραμπ με δυο αναρτήσεις στο thetruth, το κοινωνικό δίκτυο ιδιοκτησίας του δημοσίευσε δύο χάρτες που εμφανίζουν ολόκληρο τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ.

BREAKING: Trump shares another map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/C4GP7OOjmj — The Spectator Index (@spectatorindex) January 8, 2025

Trump says he plans to use “economic force” to make Canada a state pic.twitter.com/fNxQ59FQlS — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2025

Προσβλητικός Μασκ κατά Τριντό: Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά

Ο Ελον Μασκ απάντησε με ένα κακόγουστο tweet στον απερχόμενο Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό σε δήλωση του σχετικά με την ιδέα προσάρτησης στις ΗΠΑ που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος, και πλέον κοντινός συνεργάτης του Τραμπ, απάντησε με χρήση των αρνητικών ηθοτικών επιχειρημάτων, κάνοντας απευθείας επίθεση στον ίδιο τον Καναδό πρωθυπουργό, που αναμένεται να ολοκληρώσει την θητεία του ως πρωθυπουργός της χώρας σύντομα.

Μάλιστα τον αποκάλεσε “κυβερνήτη” του Κανάδα θέλοντας να τον εξισώσει με έναν κυβερνήτη μιας αμερικανικής πολιτείας. «Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες» έγραψε ο Μασκ. Ο Τζάστιν Τριντό τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025

«Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τριντό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας ο ένας του άλλου».

Η απάντηση του Έλον Μασκ έρχεται μετά τις πολλαπλές προκλήσεις του Ντόναντ Τραμπ, που λίγο μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Τριντό, επανέλαβε το σχόλιο να γίνει ο Καναδάς η 51η Πολιτεία, ενώ στη συνέχεια δημοσίευε χάρτες που τα σύνορα των δύο χωρών έχουν εξαφανιστεί.