«Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Μισέλ και εγώ τηλεφωνήσαμε στην φίλη μας @KamalaHarris . Της είπαμε ότι πιστεύουμε ότι θα γίνει ένας φανταστικός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι έχει την πλήρη υποστήριξή μας. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα κερδίσει τον Νοέμβριο. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας»μ τόνσιε στο μλήνυμά ττου σηυνοδεύοντας το μμε το επίμαχο βίντεο.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024