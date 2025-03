Ο γνωστός πλοιοκτήτης, μέγας λάτρης των επενδύσεων σε Real Estate projects και πλέον ιδιοκτήτης του Αστέρα της Βουλιαγμένης, του καλύτερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Ανατολική Μεσόγειο, ακούγεται ότι επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας μαρίνας εντός του λιμένος Λαυρίου η οποία θα γειτνιάζει στην ιδιόκτητη από τον ίδιο Olympic Marine, εκμεταλλευόμενος αφενός την απουσία θέσεων ελλιμενισμού στην Αττική και αφετέρου της εγγύτητας της μαρίνας προς το Αιγαίο. Ταυτόχρονα η συμμετοχή στην κοινοπραξία της εταιρείας κρουαζιέρας MSC CRUISES S.A, υποδηλώνει τη σπουδή του σχήματος για την ανάπτυξης της Κρουαζιέρας πλεονέκτημα που δίνει προστιθέμενη αξία στο λιμάνι του Λαυρίου, λόγω και της εγγύτητας του με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών του σχετικού διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Υπερταμείου, κατά πληροφορίες του ΕΤ της Κυριακής, «οδεύει» για τα τέλη του προσεχούς Μαΐου εξαιτίας του υψηλού ενδιαφέροντος των έτερων υποψηφίων για το λιμάνι του Λαυρίου ορισμένοι εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα ισχυροί «παίκτες». Σημειώνεται ότι τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι τα εξής : ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε., Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET PLAN SHIPPING Co LTD – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD – PROMARINE S.A., Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – MSC CRUISES S.A., ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD. Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το έτος 2062). Ο λιμένας του Λαυρίου αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 31 Μαρτίου έλαβε ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για τα λιμάνια Πάτρας, Καβάλας και Κατάκωλου που προκηρύχθηκε στο λυκόφως του 2024. Στόχος της πολιτείας η μετεξέλιξη τους και σε λιμάνια Κρουαζιέρας, προοπτική για την οποία αντιδρά ο δήμαρχος Πατρέων κ. Κων/νος Πελετίδης.

Ο διαγωνισμός για τους τρεις λιμένες αποτελείται από δύο τμήματα: το πρώτο αφορά την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα Κατακόλου, και την υποπαραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης τμήματος του παλαιού λιμένα Πάτρας, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ Α.Ε.), με ελάχιστη διάρκεια τα 30 έτη. Το δεύτερο αφορά την υποπαραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης σε τμήμα του κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.), με ελάχιστη διάρκεια επίσης τα 30 έτη.

Αστέρας Βουλιαγμένης

Τελικώς δεν φαίνεται να ξεπέρασε το ποσό των 400 εκατ. ευρώ το κόστος εξαγοράς του 67% του Αστέρα της Βουλιαγμένης, πράξη που τελεσφόρησε πριν από 2 εβδομάδες περίπου.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία αραβικών επενδυτικών κεφαλαίων (Apollo Investment) πούλησε το 67% της εταιρείας συμμετοχών, σε εταιρεία του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου ο οποίος ήλεγχε ήδη το 33% του σχήματος που το απέκτησε από την Dogus.

Ταυτόχρονα, ο κ. Προκοπίου ανέλαβε καθαρό δανεισμό συνόλου 300 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους. Τούτων δοθέντων αγοράζει το συγκρότημα Αστέρας Βουλιαγμένης, με εταιρική αξία (enterprise value) στην περίμετρο των 850 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν η αραβικών συμφερόντων Apollo (που έχει ισχυρή θέση και στο Four Seasons της Μυκόνου) και η τουρκική Dogus εισέπραξαν, μέσω επιστροφών κεφαλαίου και μερισμάτων, και την πώληση ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ βγάζοντας περίπου δύο φορές τα λεφτά που επένδυσαν !

Εν τω μεταξύ, αλλαγές σε ανώτατο επίπεδο φέρνει η νέα εποχή στον Αστέρα Βουλιαγμένης υπό τη σκέπη του νέου ιδιοκτήτη, του εφοπλιστή κ. Γιώργου Προκοπίου.

Η κ. Πέννυ Ζαγλαρίδου, αποχωρεί από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλιου στην «ΑΣΤΗΡ Παλας Βουλιαγμένης» μετά από σχεδόν μια πενταετία, ενώ αλλαγές επέρχονται σε όλο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε συνέχεια των νέων μετοχικών εξελίξεων με την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξαγοράς του ιστορικού συγκροτήματος από τον κ. Προκοπίου. Κατά πληροφορίες σε αυτό το μεταβατικό στάδιο τη θέση του Interim CEO αναλαμβάνει ο κ. Ηρακλής Παύλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, CFO του oμίλου ΑΣΤΗΡ (Astir Palace Vouliagmenis, Astir Marina, Astir Beach, Astir Services & Development) και Αντιπρόεδρος του ΔΣ στον Astir Marina Βουλιαγμένης.