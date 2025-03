Tην ίδια ώρα επενδυτικά κεφάλαια έσσεται ήμαρ και ετοιμάζονται να πουλήσουν σε έτερα funds με τα οποία είχαν στο παρελθόν συνεργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΤ της Κυριακής πολύ κοντά στην επίτευξη νέου deal βρίσκεται ο όμιλος Sani/Ikos, συμφωνία που αφορά την απόκτηση των ξενοδοχείων Athos Palace, Palini beach, Theofano Imperial Palace από την Goldman Sachs. Πρόκειται για εμβληματικές μονάδες της Χαλκιδικής που ανήκαν στο παρελθόν στον όμιλο Γρηγοριάδη εξαγοράστηκαν λίαν προσφάτως και επ εσχάτοις ο νέος ιδιοκτήτης Goldman Sachs αποφάσισε να αποσυρθεί.

Ακολούθως και με φόντο την αναπτυξιακή δυναμική του ελληνικού τουρισμού, το fund Oaktree Capital Management L.P., που έγινε ευρέως γνωστό από τη συμμετοχή του στον όμιλο Sani/Ikos, επανέρχεται στο προσκήνιο με την απόκτηση του ξενοδοχείου Athens Zafolia Hotel, τη στιγμή που η Hilton επεκτείνει την παρουσία της στη χώρα με την προσθήκη τριών ακόμη ξενοδοχείων στο portfolio της.

Η διείσδυση του Oaktree

Δύο χρόνια σχεδόν μετά την αποεπένδυσή του από τον όμιλο Sani/Ikos το fund Oaktree Capital Management L.P. αποκτά ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Αθήνας, το Athens Zafolia Hotel, που λειτουργεί από το 1988.

Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, δυναμικότητας 191 δωματίων, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Εθνικό Μουσείο της Αθήνας και προσφέρει απρόσκοπτη θέα στον λόφο του Λυκαβηττού.

Υπενθυμίζεται ότι το Oaktree, στο πλαίσιο της συμφωνίας του ομίλου Sani/Ikos με τη GIC, οι Oaktree Capital Management L.P. καθώς και οι Goldman Sachs Asset Management, Moonstone, Florac και Hermes GPE μεταβιβάζουν το μερίδιό τους στο sovereign fund της Σιγκαπούρης.

Η επέκταση της Hilton

Το αποτύπωμά της στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας ενισχύει η Hilton με το brand Garden Inn. Η διεθνής αλυσίδα προχώρησε σε συμφωνία με την Green Properties – Μελάκης Α.Ε. για την προσθήκη τριών ξενοδοχείων της εταιρείας υπό το σήμα της, ένα εκ των οποίων βρίσκεται στα Χανιά.

Το Hilton Garden Inn Chania City αποτελεί την επόμενη προσθήκη στο portfolio του brand Hilton Garden Inn στην Ελλάδα, με την πρεμιέρα του να έχει τοποθετηθεί χρονικά για το προσεχές καλοκαίρι.

Το Hilton Garden Inn Chania City συνδυάζει σύγχρονη αισθητική με λειτουργικότητα, προσφέροντας 48 δωμάτια που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν άνεση και ευκολία. Κάθε δωμάτιο είναι ιδανικό για επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής που επιθυμούν να εξερευνήσουν την πόλη των Χανίων.

Στον τελευταίο όροφο, το rooftop bar-restaurant θα προσφέρει μοναδική θέα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, δημιουργώντας τον ιδανικό χώρο για κοινωνικές συγκεντρώσεις, ενώ οι γαστρονομικές προτάσεις θα ικανοποιούν τις προσδοκίες ακόμη και των πιο απαιτητικών επισκεπτών.

Το ξενοδοχείο, που αναπτύσσεται στην οδό Κυδωνίας 65 και Ζυμβρακάκηδων, θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, καθώς και μία βιβλιοθήκη για όσους αναζητούν στιγμές απομόνωσης και ηρεμίας. Επιπλέον, για τους επισκέπτες που επιθυμούν να αναζωογονηθούν, θα υπάρχει ένας ατμοσφαιρικός χώρος spa, ιδανικός για χαλάρωση και ευεξία. Τέλος, για όσους χρειάζονται να αφιερώσουν λίγο χρόνο σε επαγγελματικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το ξενοδοχείο θα προσφέρει ένα πλήρως λειτουργικό business center, με όλες τις απαραίτητες ανέσεις.

Ενδεικτικό της δυναμικής εξάπλωσης της Hilton είναι το γεγονός ότι το μερίδιο της Χίλτον στην Ελλάδα το 2024 ανερχόταν στο 7% με αποτέλεσμα ο αμερικανικός όμιλος να έρχεται τέταρτος ανάμεσα στις διεθνείς αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της GBR Consulting.

H Green Properties – Μελάκης Α.Ε. αποτελεί επί της ουσίας συνέργεια της κρητικής εταιρείας Μελάκης & Συνεργάτες και της αθηναϊκής Green Properties. Η εταιρεία δραστηριοποιείται με ιδιαίτρη επιτυχία στη μελέτη και κατασκευή κατοικιών στην Κρήτη και στην Αττική.

Το σύνολο του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται αποκλειστικά από την δραστηριότητα της πώλησης αστικών ακινήτων. Ο τζίρος φτάνει τα 2,9 εκατ. και το EBITDA τα 163.00 ευρώ, ενώ η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο να επεκτείνει την δραστηριότητα της στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Συνδεδεμένη επιχειρηματικά με τη Green Properties είναι η Nova Constructios, που αναπτύσσει το brand Lux & Easy και φέρνει ένα ακόμη ξενοδοχείο με το σήμα της αμερικανικής αλυσίδας, το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue.

Σε ό,τι αφορά τη Hilton, πάντως, στις τελευταίες κινήσεις της περιλαμβάνεται η συμφωνία franchise με την Aluma Greece IKE. Συγκεκριμένα, το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton καθώς και το Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton αναμένεται να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες τους το 2025. Παράλληλα, το Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton προγραμματίζεται να ανοίξει στα τέλη του 2026. Η ένταξη των τριών αυτών νέων ξενοδοχείων στα «Curio Collection by Hilton» και «Tapestry Collection by Hilton» θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των lifestyle ξενοδοχείων της εταιρείας, προσθέτοντας περισσότερα από 500 νέα δωμάτια για τους επισκέπτες της πόλης.

H νέα άφιξη στην Αθήνα

Στα νέα επιχειρηματικά βήματα στον κλάδο της φιλοξενίας περιλαμβάνεται και η άφιξη της εταιρείας «Κάναβα Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αντώνης Ηλιόπουλος, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, στην Αθήνα.

Η εταιρεία πλειοδότησε σε διαγωνισμό που διενήργησε η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ) και μίσθωσε το πολυώροφο κτίριο της οδού Ακαδημίας 31, στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών. Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία, που διαθέτει σήμερα μερικά από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία στη Σαντορίνη, στην Πάρο και στην Πελοπόννησο, αποκτά παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το project της Λήμνου

Στη Λήμνο και τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξής της επενδύει η οικογένεια Μπούμπουρα, η οποία προωθεί την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος υψηλών απαιτήσεων στο νησί του Βορείου Αιγαίου.

Η επένδυση των 171 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να βάλει τη Λήμνο στον διεθνή τουριστικό χάρτη, βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Στόχος του Limnos Resort, όπως ονομάζεται το έργο, είναι η τουριστική αξιοποίηση της έκτασης των 321 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Αγία Παρασκευή στο Ακρωτήριο Τηγάνι, στη Μύρινα της Λήμνου, και είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας «Άκτιος Απόλλων ΙΚΕ», συμφερόντων της οικογένειας Μπούμπουρα, γνωστής από την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ουκρανία.

Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, ο συνολικός αριθμός των κλινών των τουριστικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 1.860. Ειδικότερα, προβλέπονται 1.020 για τις ξενοδοχειακές μονάδες και 840 για τις κατοικίες/βίλες. Σύμφωνα με το masterplan, προβλέπεται η ανάπτυξη δύο ξενοδοχείων 5 αστέρων και ενός ξενοδοχείου 4 αστέρων, η πλειονότητα των δωματίων των οποίων θα είναι bungalows, καθώς και η κατασκευή 180 τουριστικών διαμερισμάτων και 30 πολυτελών βιλών, ενώ, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός μουσείου, χώρων εμπορίου και εστίασης, εκκλησία και χώροι αθλητισμού.