Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την επίθεση, που απέδειξε ξανά κατ’ αυτόν ότι η Μόσχα «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές από τον Φεβρουάριο με σκοπό να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, υπό την πίεση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Κάθε επίθεση με πυραύλους και drones αποδεικνύει πως η Ρωσία δεν θέλει παρά μόνο πόλεμο. Και μόνο η διεθνής πίεση στη Ρωσία και όλες οι δυνατές προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ουκρανία, η αντιαεροπορική μας άμυνα και οι ένοπλες δυνάμεις μας, θα επιτρέψουν να οριστεί πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι μέσω Telegram.

Στο νυχτερινό διάγγελμά του αργότερα ανέφερε πως, σύμφωνα με τα «προκαταρκτικά στοιχεία», επρόκειτο για πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο.

«Ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε κατοικίες, παιxνιδότοπο, δρόμους. Αυτοί που μπορούν και κάνουν τέτοια πράγματα δεν είναι άνθρωποι, είναι καθάρματα», ξέσπασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «πλήγμα ακριβείας με πύραυλο» που είχε «εκρηκτική γόμωση» εναντίον εστιατορίου όπου «ήταν συγκεντρωμένοι διοικητές μονάδων και δυτικοί σύμβουλοι».

BREAKING: Russia just killed at least 6 children in Ukraine and also targeted the Kherson thermal power plant.

Putin is evil, and Trump apparently fell for his lies. pic.twitter.com/2FgBbDAVA3

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 4, 2025