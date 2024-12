Ας δούμε μερικές αποδεδειγμένες και αποδοτικές πρακτικές για να προετοιμάσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα για την εορταστική περίοδο.

Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Δημιουργήστε Γιορτινή Ατμόσφαιρα

Πρώτος στόχος σας είναι να «ντύσετε» το eshop σας με τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Προσθέστε ζωντανά χρώματα, χριστουγεννιάτικα γραφικά και εορταστικά banners.

Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα που θα παραπέμπει σε στολισμένη βιτρίνα καταστήματος παραμονή των Χριστουγέννων.

Έτσι, θα τραβήξετε την προσοχή των επισκεπτών και θα αυξήσετε τον χρόνο παραμονής τους.

Ειδικές Κατηγορίες για Χριστουγεννιάτικες Προσφορές & Δώρα

Διευκολύνετε τους επισκέπτες σας να βρουν γρήγορα αυτό που ψάχνουν:

Δημιουργήστε κατηγορίες όπως «Χριστουγεννιάτικα Δώρα», «Εορταστικά Πακέτα» ή «Προσφορές Χριστουγέννων».

Συγκεντρώστε προϊόντα που είναι δημοφιλή ως δώρα ή που συνδέονται με την εορταστική περίοδο.

Χρησιμοποιήστε το Email Marketing Στρατηγικά

Οι καταναλωτές, ειδικά την περίοδο των γιορτών, χρειάζονται εύκολες και γρήγορες λύσεις.

Στείλτε εορταστικά newsletter με προτάσεις δώρων, αλλά και με προσφορές και νέες αφίξεις.

Δημιουργήστε προσωποποιημένα email που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα οδηγήσουν τους παραλήπτες στο eshop σας.

Με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσετε τις επιστροφές πελατών και θα ενισχύσετε τις πωλήσεις σας.

Επενδύστε σε Online Διαφημίσεις

Τα Χριστούγεννα είναι περίοδος αυξημένου ανταγωνισμού, οπότε η online διαφήμιση μπορεί να κάνει τη διαφορά:

Δημιουργήστε ειδικές καμπάνιες σε πλατφόρμες όπως το Google Ads, το Facebook και το Instagram.

Στοχεύστε συγκεκριμένο κοινό, όπως άτομα που αναζητούν δώρα ή ενδιαφέρονται για τις κατηγορίες προϊόντων σας.

Η σωστή στόχευση και ένα ελκυστικό δημιουργικό μπορούν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και τις μετατροπές.

Κλείνοντας…

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η απόλυτη ευκαιρία για κάθε eshop να αυξήσει το πελατολόγιο και τα έσοδά του. Με γιορτινή ατμόσφαιρα, στοχευμένες κατηγορίες, έξυπνο email marketing και στρατηγική για online διαφήμιση, μπορείτε να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό και να απογειώσετε τις πωλήσεις σας.

Ετοιμαστείτε οργανωμένα και αξιοποιήστε στο έπακρο τη μαγεία των Χριστουγέννων!

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 20 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).