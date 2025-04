Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Τι είναι το content marketing;

Το content marketing είναι μια στρατηγική μορφή marketing που επικεντρώνεται στη δημιουργία και διανομή πολύτιμου, σχετικού και συνεπούς περιεχομένου, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση ενός συγκεκριμένου κοινού. Σκοπός του είναι το κοινό αυτό, μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται, να οδηγηθεί τελικά σε μια ενέργεια που ωφελεί την επιχείρησή σας. Με απλά λόγια, είναι ένας δυναμικός και συνεχής κύκλος που σας βοηθά να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό. Μέσα από την ποιοτική πληροφόρηση, δείχνετε στο κοινό σας ότι γνωρίζετε καλά το αντικείμενό σας και ότι είστε πρωτοπόροι στον κλάδο σας. Το content marketing σάς δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσετε το κοινό που σας ενδιαφέρει, να τραβήξετε την προσοχή του, να του προσφέρετε αξία και να το καθοδηγήσετε, ώστε να επιλέξει εσάς ανάμεσα στις αμέτρητες διαθέσιμες επιλογές. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό σήμερα.

Πώς λειτουργεί το content marketing;

Το content marketing στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Δημιουργία πολύτιμου και σχετικού περιεχομένου

Το «κλειδί» της επιτυχίας είναι η παραγωγή περιεχομένου που έχει πραγματική αξία για το κοινό σας. Το περιεχόμενο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ερωτήματα και τα ενδιαφέροντά του. Μορφές περιεχομένου μπορεί να είναι άρθρα, e-books, δελτία τύπου, αναρτήσεις στα social media, webinars, αλλά και οπτικοακουστικό υλικό όπως εικόνες και videos. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί πως το visual περιεχόμενο κεντρίζει ευκολότερα την προσοχή. Η συνέπεια είναι εξίσου σημαντική: ένα οργανωμένο πλάνο δημοσιεύσεων, με σαφές ύφος και τόνο, βοηθά στη δημιουργία σχέσης με το κοινό σας, το οποίο θα επιστρέφει ξανά και ξανά για να καταναλώσει νέο περιεχόμενο και, ιδανικά, να προβεί σε κάποια ενέργεια.

Στρατηγική διανομή του περιεχομένου

Αφού προσδιορίσετε τι περιεχόμενο ταιριάζει στο κοινό σας, επόμενο βήμα είναι να το διανείμετε σωστά. Το website, το blog, το YouTube κανάλι, καθώς και τα social media (Facebook, Instagram, LinkedIn κ.λπ.) αποτελούν τα βασικά σημεία διανομής.

Εστίαση στο σωστό κοινό

Το πιο κρίσιμο σημείο: το περιεχόμενο πρέπει να απευθύνεται στο κοινό σας, όχι σε εσάς. Για να το πετύχετε, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ποιοι είναι οι άνθρωποι που θέλετε να προσεγγίσετε – τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις τους. Αναλύστε τα σχόλια, τα feedbacks και τη συμπεριφορά τους στα κανάλια που διαχειρίζεστε για να τους κατανοήσετε σε βάθος.

Παρότρυνση σε δράση

Το content marketing έχει νόημα όταν οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ρωτήστε τον εαυτό σας: Τι θέλω να πετύχω μέσω του περιεχομένου μου;

Κάποιοι από τους πιο συνηθισμένους στόχους είναι:

Αύξηση επισκεψιμότητας του website/blog

Συλλογή στοιχείων επικοινωνίας δυνητικών πελατών

Ανάπτυξη σχέσης και εμπιστοσύνης με το κοινό

Διεύρυνση του reach μέσω social media

Όποιος και αν είναι ο στόχος σας, η ύπαρξη ξεκάθαρου call-to-action σε κάθε περιεχόμενο είναι απαραίτητη.

Πώς θα αξιοποιήσετε το content marketing προς όφελός σας;

Ήρθε η ώρα να δείτε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε μια επιτυχημένη στρατηγική content marketing. Το μυστικό κρύβεται σε τρία στοιχεία: προγραμματισμό, συνέπεια και συνεργασία με τους κατάλληλους ανθρώπους.

Βήμα 1: Σχεδιάστε τη στρατηγική σας

Όπως κάθε άλλη στρατηγική marketing, έτσι και η στρατηγική του content marketing πρέπει να περιλαμβάνει:

Τον καθορισμό του κοινού-στόχου

Τους στόχους που θέλετε να πετύχετε

Το είδος και τη μορφή του περιεχομένου

Τη συχνότητα και τα κανάλια δημοσίευσης

Το ποιος θα δημιουργεί το περιεχόμενο

Βήμα 2: Μείνετε συνεπείς

Το μεγαλύτερο στοίχημα δεν είναι να ξεκινήσετε, αλλά να διατηρήσετε τη στρατηγική σας ζωντανή και συνεχή. Μην επαναπαυθείτε εάν τα αρχικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Το content marketing απαιτεί αφοσίωση και τακτική ανανέωση για να αποδώσει καρπούς. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να διατηρήσετε «ζωντανό» αυτό που θα έχετε δημιουργήσει.

Βήμα 3: Ενισχύστε τη σύνδεση με το κοινό σας

Η δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου είναι η αρχή. Η ενεργή επικοινωνία και το engagement με το κοινό σας θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μια δυνατή κοινότητα, ενισχύοντας παράλληλα την αναγνωρισιμότητα του brand σας.

Βήμα 4: Μετρήστε τα αποτελέσματα

Μην περιορίζεστε μόνο στα νούμερα. Παρακολουθήστε δείκτες όπως:

Την κατανάλωση του περιεχομένου (views, αναγνώσεις)

Τον αριθμό των shares

Τη δημιουργία leads

Τις πωλήσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο

Αναλύστε πώς αλληλεπιδρά το κοινό σας, τι περιεχόμενο αποδίδει καλύτερα και προσαρμόστε τη στρατηγική σας αναλόγως.

Τελικές σκέψεις…

Το content marketing δεν είναι ένα project με αρχή και τέλος, αλλά μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης. Δεν χρειάζεται να δημοσιεύετε καθημερινά – αρκεί να έχετε συνέπεια και στρατηγική. Με σωστό σχεδιασμό και συνεχή βελτίωση, το περιεχόμενό σας μπορεί να γίνει ο πιο δυνατός σύμμαχος για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 20 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).