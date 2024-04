Με κιάλια στα μάτια προσπαθούσαν να δουν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του φαινομένου. Η ολική έκλειψη Ηλίου άρχισε στο Μαζατλάν του Μεξικού, καθώς το φεγγάρι κάλυπτε πλήρως τον Ήλιο εκεί.

Το μοναδικό φαινόμενο θα είναι ορατό σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

Σύμφωνα με τη NASA, περίπου 31,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κατά μήκος του μονοπατιού της έκλειψης, ενώ συνολικά πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έστω και μερική έκλειψη.

Η NASA μετέδωσε ζωντανά την έκλειψη από τις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Διάφορες βιομηχανίες είναι έτοιμες να επωφεληθούν από τα εκατομμύρια των τουριστών που συρρέουν σε πόλεις του Τέξας, του Οχάιο και της Νέας Υόρκης, οι οποίες βρίσκονται στο «μονοπάτι της ολικότητας» της έκλειψης και προσφέρουν την καλύτερη θέα του δακτυλίου γύρω από τον Ήλιο, σε αυτήν την εντυπωσιακή περίσταση.

Με ένα προεκλογικό βίντεο ο Τραμπ συγκρίνει τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές με το ηλιακό γεγονός.

Την ώρα που εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ παρακολουθούσαν χώρα το φεγγάρι να αποκλείει τον ήλιο, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα κλιπ με τη σιλουέτα του κεφαλιού του να καλύπτει τον ήλιο.

Το βίντεο ξεκινά με τη φράση «η πιο σημαντική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας θα λάβει χώρα το 2024» να αιωρείται πάνω από μια εικόνα του ήλιου.

Με το μουσικό θέμα του «2001: Μια Οδύσσεια του Διαστήματος» να παίζει στο παρασκήνιο, το βίντεο στη συνέχεια περνάει σε φωτογραφίες πλήθους που έχει συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την έκλειψη με τα γυαλιά του.

Οι ορδές των ανθρώπων αρχίζουν να ζητωκραυγάζουν καθώς το κεφάλι του Τραμπ πλησιάζει σιγά σιγά τον ήλιο και οι ΗΠΑ σκοτεινιάζουν.

Όταν το κεφάλι του καλύπτει τον ήλιο, δημιουργώντας τη δική του έκλειψη, στην οθόνη αναβοσβήνουν περισσότερες λέξεις που λένε: «Θα σώσουμε την Αμερική. Και θα την ξανακάνουμε μεγάλη».

Ο Τραμπ κυκλοφόρησε το βίντεο κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, λίγες ώρες πριν ανακοινώσει τελικά την πολιτική του για τις αμβλώσεις.

Η «γκάφα» του Τραμπ στην προηγούμενη έκλειψη ηλίου το 2017

Το 2017, παρακολούθησε μια έκλειψη από το μπαλκόνι Τρούμαν του Λευκού Οίκου με την πρώην πρώτη κυρία Μελάνια και τον γιο του Μπάρον.

Σε ένα σημείο κοίταξε απευθείας τον ουρανό χωρίς να φοράει τα προστατευτικά γυαλιά.

Κάποιος από το πλήθος των θεατών στο πλήθος φώναξε: «Μην κοιτάτε!» καθώς ο πρόεδρος κοίταξε ψηλά.

Η κίνηση του Τραμπ να κοιτάξει τον ήλιο χωρίς ειδικά γυαλιά προκάλεσε την ταχεία καταδίκη των επικριτών και των επιστημόνων, οι οποίοι πέρασαν τις ημέρες που προηγήθηκαν της έκλειψης τότε, προειδοποιώντας τους ανθρώπους γι’ αυτό. Η στιγμή προκάλεσε επίσης πλήθος μιμιδίων που χλεύαζαν τον πρόεδρο επειδή κοίταξε τον ήλιο.

Η απάντηση του Μπάιντεν για την έκλειψη ηλίου του… Τραμπ

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διακωμώδησε το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κοίταξε κατευθείαν τον ήλιο κατά τη διάρκεια της έκλειψης του 2017 με μια προειδοποίηση ενόψει της φετινής ολικής έκλειψης ηλίου: «παίξτε με ασφάλεια και φορέστε προστατευτικά γυαλιά».

Στον λογαριασμό του στο X, ο Μπάιντεν δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τον εαυτό του στο ακριβές σημείο του Λευκού Οίκου στο οποίο στάθηκε ο Τραμπ πριν από επτά χρόνια και κοίταξε τη μερική έκλειψη χωρίς προστασία των ματιών του.

«Λαέ απολαύστε την έκλειψη, αλλά παίξτε με ασφάλεια, μην είστε ανόητοι» λέει ο Μπάιντεν καθώς φοράει προστατευτικά γυαλιά.

Το βίντεο προσθέτει την εξής γραπτή προειδοποίηση: «Μια έκλειψη αξίζει να θαυμάσετε. Αλλά μην είστε ανόητοι, παιδιά – παίξτε με ασφάλεια και φορέστε προστατευτικά γυαλιά».

An eclipse is worth marveling at.

But don’t be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735

— President Biden (@POTUS) April 8, 2024