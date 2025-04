Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συνοδευόταν από τη φωτογράφο του Λευκού Οίκου, Emily Higgins, καθώς περιηγήθηκε στα εμβληματικά αξιοθέατα που οι περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες της Πόλης του Βατικανού κάθε χρόνο αναγνωρίζουν.

Ωστόσο, μία από τις φωτογραφίες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Δείχνει τον Βανς να κρατά στην αγκαλιά τον μικρό του γιο, καθώς κοιτούν την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.

Ο Βανς δέχθηκε επικρίσεις για τη φωτογραφία, καθώς απαγορεύεται η φωτογράφιση στην Καπέλα Σιξτίνα.

Οι σειρές των νωπογραφιών που καλύπτουν το εσωτερικό της παπικής εκκλησίας ζωγραφίστηκαν από τον Μιχαήλ Άγγελο στις αρχές του 16ου αιώνα. Πρόκειται για μερικά από τα πιο διάσημα και σημαντικά έργα της Αναγέννησης. Η οροφή περιλαμβάνει ίσως το πιο εμβληματικό έργο της σειράς: τη «Δημιουργία του Αδάμ».

Όπως γνωρίζει όποιος έχει επισκεφτεί την Καπέλα Σιξτίνα, υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας: οι επισκέπτες “απαγορεύεται αυστηρά” να τραβούν φωτογραφίες μέσα στο παρεκκλήσι.

Η Καπέλα Σιξτίνα είναι το μοναδικό σημείο στο Βατικανό όπου απαγορεύεται πλήρως η φωτογράφιση. Οι φρουροί ασφαλείας έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν τις κάμερες των επισκεπτών και να τους υποχρεώνουν να διαγράψουν τις φωτογραφίες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βατικανού.

Αφού η φωτογραφία του Βανς μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα αναρτήθηκε στο X από τον υπέρμαχο του MAGA, Charlie Kirk, πολλοί χρήστες έσπευσαν να τον επικρίνουν για την παραβίαση.

«Δεν τραβάς φωτογραφίες στην Καπέλα Σιξτίνα», έγραψε ο χρήστης @KindderBerge. «Κανένας απολύτως σεβασμός».

«Η φωτογράφιση στην Καπέλα Σιξτίνα απαγορεύεται αυστηρά! Κάθε αληθινός καθολικός το γνωρίζει αυτό», έγραψε η @Adelsexpertin. «Αυτή η φωτογραφία δείχνει το πρόβλημα: οι κανόνες ισχύουν μόνο για τους άλλους, όχι για την αμερικανική κυβέρνηση – εντελώς απεχθές!»

Η χρήστης @MamaMoose_Be πρόσθεσε: «Υπάρχει αυστηρός κανόνας που απαγορεύει τις φωτογραφίες εντός του παρεκκλησίου. Αλλά όλοι ξέρουμε πως κάποιοι άνθρωποι πατούν τους κανόνες και ακόμα και τον νόμο.»

Ο κανόνας ενάντια στη φωτογράφιση μέσα στο παρεκκλήσι θεσπίστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των έργων τέχνης το 1980. Σε αντάλλαγμα για 4,2 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του έργου, το Βατικανό παραχώρησε στην ιαπωνική τηλεόραση Nippon TV τα αποκλειστικά δικαιώματα φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης της αποκατεστημένης τέχνης.

Vice President JD Vance and his son tour the Sistine Chapel.

Official White House photo/Emily Higgins. pic.twitter.com/OGQBv5k5CR

— Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) April 20, 2025