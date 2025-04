Στις 18 Απριλίου 2025, ο Πρίγκιπας Αλ-Γουαλίτ, που συμπλήρωσε τα 36 του χρόνια, συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη ζωής στην Ριάντ, παρά την ιατρική συμβουλή να διακοπεί η υποστήριξη. Η οικογένειά του παραμένει ελπιδοφόρα.

Ο Πρίγκιπας Αλ-Γουαλίτ είναι δισέγγονος του Ιδρυτή της Σαουδικής Αραβίας, Βασιλιά Αμπντουλαζίζ. Παρά την απόφαση των γιατρών να σταματήσουν τη θεραπεία, ο πατέρας του, Πρίγκιπας Χάλετ μπιν Ταλάλ Αλ Σαούντ, αποφάσισε να συνεχίσει να στηρίζει τη ζωή του γιου του, με την πεποίθηση ότι αν ο Θεός ήθελε να πεθάνει από το ατύχημα, θα ήταν ήδη στον τάφο του.

Η κατάσταση του Πρίγκιπα Αλ-Γουαλίτ τραβά την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα γενέθλια του, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες του μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Η κατάσταση του Πρίγκιπα Αλ-Γουαλίτ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, σύμφωνα με το Roya News. «Ο πρίγκιπας παραμένει σε υποστήριξη ζωής, εξαρτώμενος από μηχανικό αερισμό και σωλήνα σίτισης. Η τελευταία καταγεγραμμένη κίνηση συνέβη το 2019, όταν φέρεται να έδειξε σημάδια περιορισμένης συνείδησης μέσω μικρών χειρονομιών, όπως ανύψωση ενός δακτύλου ή ελαφριά κίνηση του κεφαλιού του—αν και αυτές οι στιγμές δεν υπέδειξαν επιστροφή σε πλήρη συνείδηση.»

Η μητέρα του πρίγκιπα, Πριγκίπισσα Ρίμα μπιντ Ταλάλ, έχει επίσης αναφερθεί στο να αισθάνεται την παρουσία του γιου της, διατηρώντας την πίστη της στην ζωτικότητα του πνεύματός του. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση του, η αφοσίωση της οικογένειας ποτέ δεν έχει ατονήσει. Φέτος, δεν εκδόθηκε επίσημη δήλωση, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδαν μια αναζωπύρωση της προσοχής, με πολλούς να μοιράζονται προσευχές και φωτογραφίες του Πρίγκιπα Αλ-Γουαλίτ με αγαπημένα πρόσωπα.

Prince Alwaleed bin Khaled bin Talal is still alive, but he has been in a coma since 2005 and is dependent on a ventilator. There are no recent updates indicating a change in his condition, and he is receiving medical support for his breathing.

