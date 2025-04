Στο υπόγειο πάρκινγκ εξερράγη ένα αυτοκίνητο. Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα και πυροσβέστες. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες ότι σημειώθηκε έκρηξη πριν από τη φωτιά.

A car explosion in the underground parking lot of the Afimall shopping center in Moscow City triggered a fire.

Thick black smoke was observed, with preliminary reports suggesting the fire may have spread to a nearby construction site.

Emergency services are responding at the… pic.twitter.com/WCFc5t7T7O

— The Global Beacon (@globalbeaconn) April 23, 2025