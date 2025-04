Το έντονο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης που περιλάμβανε τρεις κόκκινες κάρτες να βγαίνουν πριν το τελικό σφύριγμα, δεν σταμάτησε εκεί.

Μετά τον αγώνα, ο Μουρίνιο πλησίασε τον Μπουρούκ από πίσω και φάνηκε να του τσιμπάει τη μύτη, κάνοντας τον προπονητή της Γαλατασαράι να πέσει στο έδαφος.

José Mourinho and Okan Buruk tonight during Fenerbahçe vs Galatasaray. pic.twitter.com/KEoXQR92QA

