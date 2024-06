Ο γνωστός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε σε ταινίες από το «The Dirty Dozen», «MASH» και «Klute» μέχρι το «Animal House» και «Ordinary People» μέχρι το «Pride & Prejudice» και «The Hunger Games» και κέρδισε ένα Emmy για το «Citizen X», πέθανε την Πέμπτη στο Μαϊάμι μετά από χρόνια ασθένεια.

Γεννημένος στον Καναδά το 1935, ο Σάδερλαντ σπούδασε μηχανική και δράμα στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και επέλεξε να μετακομίσει στο Λονδίνο το 1957 για να ενταχθεί σε μια τάξη υποκριτικής στην Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (Lamda). Μετά από μια σειρά από μικρούς ρόλους σε βρετανικές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι Man of the World, The Saint και The Avengers, και ταινίες όπως το Hammer horror Fanatic και η ανθολογία Amicus Dr Terror’s House of Horrors, ο Σάδερλαντ πήρε το ρόλο στην ταινία δράσης The Dirty Dozen, ως ένας από μια ομάδα κρατουμένων που εκπαιδεύονται για μια επικίνδυνη αποστολή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Dirty Dozen ήταν επιτυχία και ο Σάδερλαντ εμφανίστηκε στη συνέχεια σε δύο ακόμη πολεμικές ταινίες με αντιηρωικές ευαισθησίες: την κωμωδία M*A*S*H, με τεράστια επιρροή στον πόλεμο της Κορέας, όπου ο Sutherland υποδύθηκε τον χειρουργό “Hawkeye” Pierce, που υπακούει στους κανόνες, και το Kelly’s Heroes, ως ένας τρελός διοικητής τανκς που συμμετέχει στη ληστεία τράπεζας του Clint Eastwood. (Ενώ δούλευε στην τελευταία ταινία, το 1968, ο Σάδερλαντ δήλωσε ότι “πέθανε για λίγα δευτερόλεπτα” λόγω μηνιγγίτιδας).

Η δουλειά του Σάδερλαντ έγινε πιο ριζοσπαστική: έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Klute, απέναντι από την ερωτική εργάτρια της Τζέιν Φόντα, ως ντετέκτιβ που ερευνά μια δολοφονία στην πρώτη από τη λεγόμενη «τριλογία της παράνοιας» του σκηνοθέτη Άλαν Τζέι Πάκουλα και εμφανίστηκε μαζί με τη Φόντα στο ντοκιμαντέρ κατά του πολέμου του Βιετνάμ FTA. Το 2017, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα έδειξαν ότι ο Σάδερλαντ, σθεναρός αντιπολεμικός ακτιβιστής, βρισκόταν στη «λίστα παρακολούθησης» της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας μεταξύ 1971 και 1973. Κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα το 1996 για τον ρόλο του στην ταινία «Πολίτης Χ» και τη δεύτερη το 2002 για την τηλεταινία «Μονοπάτια πολέμου». Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2017 ανακοινώθηκε ότι θα βραβευτεί με το Τιμητικό Όσκαρ, το οποίο έλαβε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

