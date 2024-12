Τον Alice Cooper θα απολαύσουμε στην επέτειο των 30 χρόνων του Rockwave Festival.

Αυτός δημιούργησε το πρότυπο της συνύπαρξης της μουσικής με το θέατρο τρόμου, εμπνέοντας δεκάδες καλλιτέχνες όπως οι W.A.S.P. και ο Marilyn Manson, οι KISS, οι Lizzy Borden, οι GWAR, οι Slipknot, οι Ghost και εκαντοντάδες ακόμα. Βλέποντάς τον στη σκηνή, παρακολουθείς έναν ζωντανό Μύθο του rock που έδωσε νέα διάσταση στην έννοια της rock συναυλίας. Μπορείς να είσαι βέβαιος.

Φίδια, γκιλοτίνες, μαριονέτες και καθηλωτικά σκηνικά μετατρέπουν τη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Με μία καριέρα που αριθμεί 29 studio albums. Ανάμεσα στους θησαυρούς του, τα ασυναγώνιστα “Love It to Death”, “Killer”, “Billion Dollar Babies”, “Welcome to My Nightmare” και “Trash”. Τα “School’s Out”, “Under My Wheels”, “Bed of Nails”, “Steven”, “Elected”, “House of Fire”, “Eighteen”, “Poison”, “No More Mr. Nice Guy”, “Only Women Bleed”, “Go to Hell”, “I Love the Dead”, “Feed My Frankenstein”, “Desperado”, “Hey Stoopid” είναι η απόδειξη ότι έχει αφήσει το στίγμα του στην Παγκόσμια μουσική κουλτούρα.

ALICE COOPER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Ιουλίου Terra Vibe

Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας 37ο χλμ, ΤΚ 190 11, Μαλακάσα Αττικής

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 49.50€

Γενική είσοδος + VIP Parking: 60€ V.I.P. εισιτήριο: 99€ Με 3 εισιτήρια V.I.P. δικαιούστε ένα Parking voucher

3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου: 120€

Με 3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου, μπορείτε να προσθέσετε Parking voucher* με 15€

