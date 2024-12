Η Swiss International Air Lines επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η αεροσυνοδός πέθανε μετά την πτήση από το Βουκουρέστι προς τη Ζυρίχη, η οποία αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Γκρατς της Αυστρίας στις 23 Δεκεμβρίου. Το αεροσκάφος είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στον κινητήρα, με τον καπνό να γεμίζει την καμπίνα και το πιλοτήριο.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι η αεροσυνοδός πέθανε τη Δευτέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε νοσοκομείο του Γκρατς. Ήταν ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος που είχαν νοσηλευτεί μετά το περιστατικό. Η Swiss ανακοίνωσε ότι οι 74 επιβάτες που βρίσκονταν στο Airbus A220-300 εκκενώθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

«Η Swiss θρηνεί την απώλεια μέλους πληρώματος καμπίνας», που πέθανε «σε νοσοκομείο της Γκρατς, στην Αυστρία», γνωστοποίησε η διοίκηση της ελβετικής εταιρείας. «Από σεβασμό στους οικείους του, δεν θα δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες για το πρόσωπο που συνεργαζόταν μαζί μας, ούτε για την αιτία θανάτου του», πρόσθεσε.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, τύπου Airbus A220-300, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Βουκουρέστι στη Ζυρίχη, με 74 επιβαίνοντες, αποφάσισε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση στην Γκρατς, ώστε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι πάντες εξαιτίας «προβλημάτων στον κινητήρα και του εντοπισμού καπνού μέσα στην καμπίνα και στο πιλοτήριο», εξήγησε η Swiss.

Μετά την προσγείωση, έγινε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο μέλους του πληρώματος καμπίνας σε νοσοκομείο της Γκρατς, όπου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άλλο μέλος του πληρώματος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ δώδεκα επιβάτες δέχθηκαν ιατρικές περιποιήσεις.

SWISS AIRLINES CREW MEMBER DIES AFTER EMERGENCY LANDING

A Swiss Airlines cabin crew member has died following a Dec. 23 flight from Bucharest to Zurich that faced engine problems and smoke inside the cabin.

The Airbus A220-300 made an emergency landing in Graz, Austria,… https://t.co/OJojXo6Qs6 pic.twitter.com/p3Pdpudw1a

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 30, 2024