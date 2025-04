Ο Αρχιδούκας Αλέξανδρος της Αυστρίας και η Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch χωρίζουν μόλις δύο χρόνια μετά τον γάμο τους στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με το βασιλικό ένθετο της εφημερίδας El Confidencial, ο γιος του Αρχιδούκα Karl Christian της Αυστρίας και της Ρωσίδας Κόμισσας Νatacha, είναι σε διάσταση. Πρόσφατα μάλιστα η Natacha εμφανίστηκε με το πατρικό της όνομα σε μια εκδήλωση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που διοργάνωσε με την εταιρεία της.

Η Νατάσα απουσίαζε επίσης από την κηδεία της Αρχιδούκισσας Estella της Αυστρίας τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Express.

Archduke Alexander of Austria married Russian Countess Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch at the Eglise Saint Pierre de Belœil church in Belgique on Saturday.

The son of Archduke Carl-Christian & Princess Marie-Astrid held a reception at the Chateau de Belœil, the family seat. pic.twitter.com/8g2rYv7tsO

