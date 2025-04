Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, ο Jacques Vallée – ένας από τους πιο γνωστούς ειδικούς παγκοσμίως σε θέματα UFO – ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον έξι τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου άνθρωποι σκοτώθηκαν εσκεμμένα από άγνωστα ιπτάμενα φαινόμενα.

«Μπορώ να σας πω ότι στα αρχεία μου – μερικά από τα οποία συνέλεξα εγώ προσωπικά – υπάρχουν τουλάχιστον μισή ντουζίνα καλά τεκμηριωμένες υποθέσεις, όπου οι τραυματισμοί που προκάλεσαν τον θάνατο ήταν σκόπιμοι», δήλωσε ο Vallée.

Ο Vallée δεν είναι κάποιος περιθωριακός θεωρητικός. Με καριέρα έξι δεκαετιών στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας για τα UFO, έχει συνεργαστεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμετείχε σε σημαντικά προγράμματα όπως το Project Blue Book, ενώ αποτέλεσε έμπνευση για τον χαρακτήρα του Γάλλου επιστήμονα στην ταινία Close Encounters of the Third Kind του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Θανάσιμοι φάκελοι στο Πεντάγωνο

Οι αναφορές στις οποίες βασίζεται ο Vallée συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP) – ενός μυστικού προγράμματος του Πενταγώνου που εξερευνούσε τεχνολογίες και φαινόμενα πέρα από τα συμβατικά.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών του, ο Vallée κατέγραψε περιπτώσεις όπου άνθρωποι υπέστησαν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς από κοντινές επαφές με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα – όχι λόγω ατυχημάτων, αλλά με πρόθεση.

«Οι κυβερνήσεις γνωρίζουν για αυτούς τους θανάτους εδώ και χρόνια», υποστηρίζει. «Δεν είναι επιστημονική φαντασία – είναι πραγματικότητα που αγνοούμε επικίνδυνα.»

Εξωγήινα ή διαστατικά όντα;

Ο Vallée υπήρξε από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι τα UFO ίσως δεν προέρχονται από μακρινούς πλανήτες, αλλά από παράλληλες πραγματικότητες ή άλλες διαστάσεις – θεωρία που έχει αρχίσει να αποκτά ευρύτερη αποδοχή στους κύκλους της σύγχρονης φυσικής και της μεταφυσικής.

Το μήνυμα του Vallée: «Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά τον κίνδυνο»

Η προειδοποίησή του δεν αποτελεί προϊόν πανικού ή θεωριών συνωμοσίας, αλλά προκύπτει από δεκαετίες έρευνας και άμεσης εμπλοκής με κυβερνητικά προγράμματα. Η κάλυψη και σιωπή γύρω από αυτές τις υποθέσεις, λέει, είναι μια επικίνδυνη μορφή αδιαφορίας που θέτει την ανθρωπότητα σε κίνδυνο.

«Δεν λέω ότι όλα τα UFO είναι εχθρικά – αλλά ορισμένα είναι. Και έχουμε θύματα για να το αποδείξουμε.»

Ακρωτηριασμοί και θανατηφόροι τραυματισμοί στη Βραζιλία

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα της έρευνας αφορούσε εκατοντάδες περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών ανθρώπων στη Βραζιλία, οι οποίοι συνδέθηκαν απευθείας με εμφανίσεις UFO.

Ο Vallée επιβεβαίωσε πως οι τραυματισμοί δεν ήταν ατυχήματα, αλλά πράξεις επιθετικότητας. Αν και αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες, η θέση του είναι ξεκάθαρη: ορισμένα από αυτά τα φαινόμενα ήταν εχθρικά.

Ο συνάδελφός του στο πρόγραμμα, Dr. Colm Kelleher, το έθεσε χωρίς περιστροφές:

«Τα UFO είναι κακά για την ανθρώπινη υγεία.»

Η φρίκη αυτών των ευρημάτων φαίνεται να έχει θαφτεί κάτω από στρώματα απόρρητων εγγράφων, εταιρικής μυστικότητας και κυβερνητικής αδιαφορίας. Ο Vallée πιστεύει πως η αλήθεια παραμένει κρυφή επειδή, αν ο κόσμος μάθαινε ότι όχι μόνο δεν είμαστε μόνοι, αλλά και ότι άγνωστες εξωγήινες ή διαστατικές δυνάμεις έχουν σκοτώσει ανθρώπους με ατιμωρησία, οι κοινωνίες θα κατέρρεαν.

«Αν αποκαλυφθεί η πλήρης έκταση της πραγματικότητας, θα δούμε κατάρρευση της εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις, ρήξη με τις θρησκείες και παγκόσμιο πανικό», προειδοποιεί.

Το νέο βιβλίο του Vallée αποκαλύπτει περισσότερα

Ο Vallée επανέρχεται με νέες αποκαλύψεις στο πρόσφατο έργο του Forbidden Science 6: Scattered Castles, σηκώνοντας ακόμα περισσότερο το πέπλο του μυστηρίου γύρω από τη σκοτεινή πλευρά των φαινομένων UFO.

«Αν θέλουμε να αποκαλύψουμε… κάτι τόσο απλό όσο το να πούμε “Ναι, αναγνωρίζουμε το φαινόμενο και φαίνεται να προέρχεται από το διάστημα”, θα πρέπει να απαντήσουμε σε εκατό άλλες ερωτήσεις, ότι αυτή δεν είναι το τέλος της ιστορίας», δήλωσε ο Vallée στο KLAS. «Υπάρχουν θρησκευτικά ζητήματα… υπάρχει μια θρησκευτική πλευρά σε όλα αυτά».

Ο φόβος, η καχυποψία και η θρησκευτική αναστάτωση θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις κοινωνίες πιο γρήγορα από οποιαδήποτε ξένη εισβολή.

Τα τελευταία χρόνια, ο Vallée, σήμερα επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Silicon Valley και επιστήμονας πληροφορικής, δημοσίευσε μελέτη φυσικών αποδείξεων από συντριβή UFO στο επιστημονικό περιοδικό Progress in Aerospace Sciences.

Όπως είπε στο Wired, ο Vallée ελπίζει ότι αυτή η έρευνα θα αποτελέσει «πρότυπο για το πώς θα μπορούσε να γίνει σοβαρή έρευνα για τα UFO στο μέλλον, αν κάποιος ακολουθεί τους κανόνες».