Σύμφωνα με τη Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), ένα δίτροχο αεροπλάνο Piper PA-31 συνετρίβη σε μια διασταύρωση της οδού Zac Lentz Parkway με τη Mockingbird περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τετλαρητς (11/12).

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν την αιτία της συντριβής.

Το περιστατικό επηρέασε πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, ο οποίος ήταν το μόνο άτομο στο αεροσκάφος.

Τρία άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ένα άτομο έχει πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Η κατάσταση του πιλότου παραμένει άγνωστη.

Victoria, Texas plane crash caught on video. The incident happened on Zac Lentz Parkway and Mockingbird Lane. pic.twitter.com/9hRaOXRNag

