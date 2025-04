Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς η γέφυρα ήταν ήδη κλειστή για την κυκλοφορία, ανέφερε η Δημοτική Επιτροπή Μεταφορών του Πεκίνου στην πλατφόρμα Weibo.

Η γέφυρα στον ποταμό Τσαομπάι (Chaobai) υπέστη ζημιές αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ανέφερε η επιτροπή. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργότερα και οι αρχές ερευνούν τα αίτια της.

Ένας υπάλληλος που απάντησε στο τηλέφωνο στο Γραφείο Έκτακτης Ανάγκης της Περιφέρειας Σουνγί δήλωσε ότι δεν είχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Η πρόσβαση στη γέφυρα διακόπηκε και προς τις δύο κατευθύνσεις και η κυκλοφορία εκτράπηκε.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γκρίζους καπνούς να βγαίνουν από τα πλάγια της γέφυρας. Περιπολικά είχαν αποκλείσει την πρόσβαση, ενώ πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονταν κοντά.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Κρατικό Ραδιόφωνο της Κίνας είπε ότι ψάρευε κοντά στη γέφυρα περίπου στις 4 το πρωί όταν τα φώτα της γέφυρας έσβησαν ξαφνικά. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, άρχισε να βγαίνει καπνός από κάτω από τη γέφυρα. Ο μάρτυρας ανέφερε πως κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο μετά.

