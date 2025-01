Στη λαμπερή τελετή, στην οποία έδωσαν το παρών ηγέτες από όλο τον πλανήτη και μεγιστάνες της τεχνολογίας, ο Τραμπ έδωσε το στίγμα της διακυβέρνησής του.

Δήλωσε πως η χρυσή εποχή της Αμερικής ξεκινάει ευθύς αμέσως, προανήγγειλε πως θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα αλλά και στον τομέα της ενέργειας, απείλησε πως θα πάρει τη Διώρυγα του Παναμά, ενώ υποσχέθηκε πως θα στείλει αστροναύτες στον Άρη.

«Κάθε μέρα θα βάζω την Αμερική πρώτα, η χρυσή εποχή των ΗΠΑ ξεκινά εδώ και τώρα», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του. «Από αυτή τη μέρα και μετά, η χώρα μας θα ανθίσει και θα γίνει σεβαστή» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «Θα βάλω πολύ απλά την Αμερική πρώτα».

Οι προετοιμασίες για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του «Ε.Τ.» από την Ουάσιγκτον Αθανασία Αγγελοπούλου, ακόμα και τη νύχτα, θηριώδεις νταλίκες κινούνταν στους δρόμους, μεταφέροντας μεταλλικά κάγκελα και τσιμεντένιες μπάρες.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πρωτοφανή γύρω από τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο, τους κεντρικούς δρόμους, αλλά και στον αέρα, ειδικά πάνω από τα σημεία ενδιαφέροντος, με αμέτρητα drones να καταγράφουν κάθε κίνηση. Περίπου 25.000 αστυνομικοί και στρατιώτες είχαν ακροβολιστεί στην πόλη, συνεπικουρούμενοι από ελεύθερους σκοπευτές.

Η αμερικανική πρωτεύουσα και ολόκληρος ο πλανήτης ζούσαν στους ρυθμούς της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου. Με το χέρι του στη Βίβλο, ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός ορκίστηκε σήμερα, για δεύτερη φορά στην πολυτάραχη ζωή του, πίστη στο Σύνταγμα των ΗΠΑ και πήρε τον δρόμο για το Οβάλ Γραφείο.

Το είχε πει, άλλωστε, τέσσερα χρόνια πριν, όταν είχε αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στον διάδοχο του, Τζο Μπάιντεν, ότι με κάποιον τρόπο θα επιστρέψει, μιλώντας στη στρατιωτική βάση Αντριου, απ’ όπου αναχωρούσε την ημέρα της ορκωμοσίας για τη Φλόριντα.

Τα ξενοδοχεία του κέντρου της πόλης, όπου έχουν καταλύσει προσκεκλημένοι και υποστηρικτές του Τραμπ, έχουν σημαιοστολιστεί, με την αστερόεσσα να κυματίζει σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι υπάλληλοι μοιράζουν κεράσματα και σοκολατάκια με περιτύλιγμα αφιερωμένο στην ορκωμοσία. Ακόμα και τα γλυπτά στους δρόμους έχουν βαφτεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Από το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον μαζί με την οικογένειά του. Με τη σύζυγό του, Μελάνια, την κόρη του, Ιβάνκα, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, πέταξαν από το Παλμ Μπιτς με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος που έστειλε ο Τζο Μπάιντεν.

Η οικογένεια Τραμπ παραβρέθηκε στην πρώτη δεξίωση που έγινε σε δικό τους γκολφ κλαμπ της Βιρτζίνια. Περίπου 500 καλεσμένοι έδωσαν το παρών και διασκέδασαν με τα τραγούδια του σωσία του Ελβις Πρίσλεϊ, Λίο Ντένις, ενώ μαζί με τη Μελάνια ο νέος πρόεδρος παρακολούθησε το εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων. Το χθεσινό πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στο Κοιμητήριο του Αρλιγκτον και ομιλία σε υποστηρικτές του στο στάδιο Capital One.

Και ενώ η Ουάσιγκτον έχει μετατραπεί σε φρούριο για την ορκωμοσία Τραμπ, ο μόνος που φαίνεται να κινείται απειλητικά εναντίον της πόλης είναι ο χιονιάς, τον οποίον οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν ως τον ισχυρότερο -σε μέρα προεδρικής ορκωμοσίας- των τελευταίων 40 ετών.

Ειδικά σήμερα και αύριο, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει γύρω στους -12 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση του κρύου να είναι αντίστοιχη με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Πίσω στον χρόνο, η χαμηλότερη θερμοκρασία (-14 βαθμοί) είχε καταγραφεί στη δεύτερη ορκωμοσία του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1985. Τότε ήταν που αποφασίστηκε, όπως και τώρα, ο πρόεδρος να ορκιστεί στον εμβληματικό χώρο της Ροτόντας, εντός του Καπιτωλίου.

Αλλωστε, οι προσκλήσεις που είχαν μοιραστεί για το αρχικό πλάνο της ορκωμοσίας στην εξέδρα συνοδεύονταν από οδηγίες ότι η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί, συνεπώς ο κόσμος θα έπρεπε να μείνει έως και οκτώ ώρες εκτεθειμένος στο δριμύ ψύχος. Η χωρητικότητα της Ροτόντας είναι σαφώς μικρότερη και γίνεται μάχη για το ποιοι θα εξασφαλίσουν είσοδο.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΠΕΡΛΙ

Στο αριστοκρατικό ξενοδοχείο «St. Regis», σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, το ελληνοαμερικανικό λόμπι παρέθεσε χθες το πρώτο δείπνο με καλεσμένους δισεκατομμυριούχους, όπως ο Τζον Κατσιματίδης, και μέλη του Κογκρέσου με ελληνική καταγωγή, όπως ο Γκας Μπιλιράκης και η Νικόλ Μαλιωτάκη. Πρόσκληση είχαν λάβει επίσης ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών, Μάικλ Ρήγας, και η προτεινόμενη νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δείπνο από το «Hellenic Initiative» στο εστιατόριο «Balos», με τον γνωστό λομπίστα Μάικ Μανάτο να φροντίζει κάθε λεπτομέρεια ως πρόεδρος των πρεσβευτών του οργανισμού. Τρία διαφορετικά δείπνα διοργανώνονται για απόψε, μετά την ορκωμοσία, προς τιμήν του Τραμπ, ο οποίος θα δώσει σε όλα το «παρών» μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, απευθύνοντας ομιλία σε καθένα από αυτά. Το ένα διοργανώνουν οι στρατιωτικοί, το δεύτερο οι υποστηρικτές του και το τρίτο οι μεγάλοι δωρητές της προεκλογικής καμπάνιας του.

ΜΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΒΗ ΜΟΙΡΑΙΑ

Οι κακοκαιρίες στοιχειώνουν πάνω από ενάμιση αιώνα την προεδρική ορκωμοσία στην Αμερική. Το 1841, ο εκλεγμένος πρόεδρος, Γουίλιαμ Χένρι Χάρισον, 68 ετών, δεχόταν επικρίσεις ότι αναλαμβάνει σε μεγάλη ηλικία τα ηνία της χώρας. Για να αποδείξει ότι είναι ακμαίος, απηύθυνε τη μεγαλύτερη ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ Αμερικανός πρόεδρος όταν ορκίζεται, διάρκειας μίας ώρας και 45 λεπτών. Φορούσε μόνο κοστούμι, χωρίς παλτό, και καπέλο και είχε την πιο σύντομη προεδρική θητεία στην Ιστορία των ΗΠΑ, καθώς, 32 ημέρες μετά, πέθανε από πνευμονία. Ξεχωριστή ήταν και η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, καθώς έγινε χωρίς κοινό και στις θέσεις των θεατών είχαν τοποθετηθεί σημαίες στη μνήμη των θυμάτων.

Οι οικογένειες Τραμπ και Βανς παρακολούθησαν τη λειτουργία στον Άγιο Ιωάννη

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ παρευρέθηκαν σε λειτουργία στην επισκοπική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη κοντά στον Λευκό Οίκο, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του Ούσα Βανς. Η σύγχρονη παράδοση της παρακολούθησης μιας λατρευτικής λειτουργίας την ημέρα των εγκαινίων ξεκίνησε με τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ το 1933.

BREAKING: President-elect Donald Trump has arrived at St John’s Episcopal Church ahead of his inauguration in the Capitol rotunda.https://t.co/jEoSuRbcls Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pe5PfA3dmN — Sky News (@SkyNews) January 20, 2025

Οι CEO των Meta, Amazon και Apple στη λειτουργία στον Άγιο Ιωάννη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ βρέθηκαν μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και παρακολούθησαν τη λειτουργία.

The Tech founders/CEOs are all sitting together inside St. John’s church: Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook, Bezos pic.twitter.com/Ekhe0Yo6Qo — johnny maga (@_johnnymaga) January 20, 2025

Η τελευταία selfie των Τζο και Τζιλ Μπάιντεν έξω από τον Λευκό Οίκο

«Μια ακόμη selfie για το δρόμο. Σε αγαπάμε, Αμερική» έγραψε ο απερχόμενος πρόεδρος στο Twitter, αναμένοντας την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV — President Biden (@POTUS46Archive) January 20, 2025

Με σύστημα antidrone η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ προς τον Λευκό Οίκο

Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας για την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, είχαν απαγορευτεί οι φορητοί υπολογιστές στους δημοσιογράφους που κάλυψαν την ορκωμοσία εντός Καπιτωλίου. Υπήρχαν, παράλληλα, τέσσερις έλεγχοι από τέσσερις διαφορετικές τοπικές, αλλά και ομοσπονδιακές υπηρεσίες για όσους βρεθούν εντός κατά την διάρκεια της τελετής.

Η Κάμαλα Χάρις υποδέχτηκε τον Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο

Λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ υποδέχθηκαν τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα στον Λευκό Οίκο μετά από τη λειτουργία στην επισκοπική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Οι Μπάιντεν υποδέχτηκαν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν υποδέχτηκαν τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά από λειτουργία στην επισκοπική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Συνήθως, μετά την πρωινή λειτουργία, ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος και οι σύζυγοί τους επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος και ο απερχόμενος πρόεδρος έχουν μια σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση.

President Trump Meets With Biden before inauguration pic.twitter.com/T0OlDi1bEZ — TheWhiteRabbit ♒️ (@GermanDaphne) January 20, 2025

Φέτος, ο Μπάιντεν και ο Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους, ήπιαν τσάι μαζί στον Λευκό Οίκο. Παραδοσιακά, ο απερχόμενος πρόεδρος συνοδεύει στη συνέχεια τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την τελετή ορκωμοσίας.



«Καλώς ήρθες στο σπίτι», είπε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον διάδοχό του, τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τον υποδέχτηκε στη βόρεια πρόσοψη του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τον Μπάιντεν, ο οποίος κάποτε θεωρούσε τον εαυτό του ως το πρόσωπο που θα εμπόδιζε την επιστροφή του αντιπάλου του στην εξουσία.

JUST IN: Pres. Biden and first lady Jill Biden greeted President-elect Donald Trump and Melania Trump back to the White House. “Welcome home,” Pres. Biden was heard saying. Follow live updates: https://t.co/aNb2zQSu1b #InaugurationDay pic.twitter.com/WzYajE0z0r — ABC News (@ABC) January 20, 2025

Μπάιντεν και Τραμπ αναχώρησαν με την ίδια λιμουζίνα για το Καπιτώλιο

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο, μετέβησαν με την ίδια λιμουζίνα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ενόψει της τελετής ορκωμοσίας.

Οι δύο τους δεν πήγαν μαζί πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο Τραμπ ως γνωστόν δεν παραβρέθηκε την ορκωμοσία του Μπάιντεν, αλλά θα επιστρέψουν στην ίδια παράδοση που ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα παρείχε στον Τραμπ το 2017. Είναι παράδοση ο απερχόμενος πρόεδρος να συνοδεύει τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την τελετή ορκωμοσίας.

«Παρέλαση» δισεκατομμυριούχων

Ο Έλον Μασκ, ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, έχει πάρει ήδη τη θέση του στο Καπιτώλιο. Λίγη ώρα πριν από την ορκωμοσία, οι καλεσμένοι άρχισαν να φτάνουν στο Καπιτώλιο προκειμένου να παρακολουθήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ορκίζεται ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ανάμεσά τους ο Έλον Μασκ, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής στις εκλογές του 2024. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να τον ονομάσει επικεφαλής νέου «Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» που σκοπεύει να ιδρύσει αφού αναλάβει, από κοινού με άλλον Ρεπουμπλικανό επιχειρηματία, τον Βίβεκ Ραμασουάμι.

Elon Musk in the Rotunda of the U.S. Capitol for President Donald J. Trump’s Inauguration.#Trump #Inauguration2025 pic.twitter.com/EcwdOCWtTn — TheReporter613 (@Thereporter613) January 20, 2025

Δίπλα στον Έλον Μασκ κάθισαν ο Σούνταρ Πιτσάι, ο Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ, και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η είσοδος της Μελάνια Τραμπ στη Ροτόντα του Καπιτωλίου

America’s most beautiful First Lady, Melania Trump has arrived. God Bless this woman ❤️ pic.twitter.com/mo70j9I0KA — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 20, 2025

#ÚLTIMAHORA Ingresan al Capitolio la primera dama entrante, Melania Trump, y la segunda dama, Usha Vance. Fueron precedidos de la primera dama saliente, Jill Biden, y el segundo caballero, Douglas Emhoff.#capitolio #primeradamaentrante #melaniatrump #segundadama #jillbiden… pic.twitter.com/r7nZNbzk1e — NX Noticias (@NXNoticias) January 20, 2025

Τα ζεύγη Κλίντον και Μπους και ο Μπάρακ Ομπάμα στο Καπιτώλιο για την ορκωμοσία

Ο Μπαράκ Ομπάμα έφτασε χωρίς τη Μισέλ, το γραφείο της οποίας επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα παρευρισκόταν στη σημερινή τελετή. Μπιλ Κλίντον και Χίλαρι επίσης δίνουν το παρών όπως και ο Τζορτζ Μπους και η Λόρα.

The next president Donald Trump has arrived Let’s go. #Trump pic.twitter.com/0ogCxLVDMx — Patriot (@VeerenPree) January 20, 2025

Ο τενόρος Κρίστοφερ Μάτσιο τραγουδά το «Oh, America» πριν την ορκωμοσία

Ο τενόρος Κρίστοφερ Μάτσιο τραγούδησε το «Oh, America» στη Ροτόντα του Καπιτωλίου πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

President Trump’s personal opera singer is now stealing the show. Christopher Macchio is on a different level. pic.twitter.com/lxENTX2m6D — George (@BehizyTweets) January 20, 2025

Ορκίστηκε αντιπρόεδρος ο Τζέι Ντι Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς ορκίστηκε αντιπρόεδρος, ενώ δίπλα του είχε την οικογένειά του, τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του (ένα αγόρι κι ένα κορίτσι) που κρατούσαν τη Βίβλο.

Σε αντίθεση με τον πρόεδρο, ο όρκος για τον αντιπρόεδρο δεν ορίζεται στο Σύνταγμα. Αντιθέτως, δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο. Είναι επίσης ο ίδιος όρκος που δίνουν και άλλοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών.

#BREAKING: JD Vance sworn in as Vice President of the United States. Trump inauguration live updates. Live updates / watch party: https://t.co/wiwOyLH1wW pic.twitter.com/j8LtS4SOya — Human Dilemma (@HumanDilemma_) January 20, 2025

Ορκίστηκε 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ

Σε ηλικία 78 ετών, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που ορκίζεται για δεύτερη φορά, έπειτα από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο την περίοδο 2017-2021.

Donald Trump has arrived at the Inauguration to be sworn in as the 47th President of the United Statespic.twitter.com/3yt3jAZmZl — Kyle Becker (@kylenabecker) January 20, 2025

Η Κάρι Άντεργουντ τραγούδησε το «America the Beautiful» μετά την ομιλία Τραμπ

Η Κάρι Άντεργουντ, η οποία κέρδισε τον τηλεοπτικό διαγωνισμό τραγουδιού «American Idol» το 2005, τραγούδησε το «America the Beautiful» στην εξέδρα μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στην τελετή ορκωμοσίας.

Carrie Underwood sings “America, the Beautiful” a capella at President Trump’s inauguration and is joined by people in the Capitol Rotunda, after what appeared to be a technical issue. More: https://t.co/X9fKWxo8rV pic.twitter.com/439P1qqfXs — NewsNation (@NewsNation) January 20, 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ορκίστηκε 47ος πρόεδρος – «Θα κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα και θα στείλω στρατό»

«Η κυριαρχία μας θα ανακτηθεί, η ασφάλειά μας θα αποκατασταθεί, η ζυγαριά της δικαιοσύνης θα ισορροπήσει εκ νέου», είπε προσθέτοντας ότι «η φαύλη, βίαιη και άδικη οπλοποίηση» του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης θα τερματιστεί.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι η δημιουργία ενός έθνους περήφανου, ευημερούντος και ελεύθερου», είπε σε άλλο σημείο. Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι η Αμερική θα είναι σύντομα «μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πολύ πιο εξαιρετική από ποτέ».

Πρόσθεσε ότι επιστρέφει στην προεδρία «με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία» και ότι είναι η «αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής εθνικής επιτυχίας».

«Το φως του ήλιου ξεχύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και η Αμερική έχει την ευκαιρία να αδράξει αυτή την ευκαιρία όπως ποτέ άλλοτε», προσθέτει.

Επίθεση στην κυβέρνηση Μπάιντεν για τον χειρισμό της μεταναστευτικής κρίσης

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κυβέρνηση Μπάιντεν και στον χειρισμό της μεταναστευτικής κρίσης. Είπε ότι οι προκλήσεις της χώρας θα «εκμηδενιστούν», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση «εμπιστοσύνης έναντι του ριζοσπαστικού και διεφθαρμένου κατεστημένου».

Η προηγούμενη κυβέρνηση, σημείωσε, παρείχε άσυλο και προστασία σε «επικίνδυνους εγκληματίες» που εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας.

Η κυβέρνηση έχει δώσει «απεριόριστη χρηματοδότηση για την υπεράσπιση των ξένων συνόρων», αλλά αρνείται να υπερασπιστεί τα αμερικανικά σύνορα, υποστηρίζει. «Έχουμε πλέον μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια απλή κρίση στο εσωτερικό», υποστήριξε.

Η Κάμαλα Χάρις έσφιξε το χέρι του Τραμπ

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ βγήκαν από το Καπιτώλιο μαζί με τον Τζο και την Τζιλ Μπάιντεν, οι οποίοι περίμεναν έξω από το κτίριο ο ένας δίπλα στον άλλο.

Η Κάμαλα Χάρις πλησίασε μαζί με τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ, και πήγε να μιλήσει στον Τραμπ και να του σφίξει το χέρι. Η Χάρις αγκάλιασε επίσης την Τζιλ Μπάιντεν, ενώ ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του Έμχοφ.

▶️ #TrumpRegresa | Arranca la ceremonia de despedida de Joe Biden y Kamala Harris, acompañados del ahora presidente estadunidense Donald Trump La cobertura especial con @AlexDominguezB y @paobarquet en @mileniotv pic.twitter.com/FG65w2yR1e — Milenio (@Milenio) January 20, 2025

Στη συνέχεια, ο Τζέι Ντι και η Ούσα Βανς προστέθηκαν στην παρέα των πρώην και νυν, προτού αποχωρήσουν όλοι μαζί για να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Συγκεκριμένα, το ζεύγος Μπάιντεν αναχώρησε με ελικόπτερο, ενώ οι Τραμπ και Βανς επέστρεψαν στο Καπιτώλιο.

Αποχώρησαν από το Καπιτώλιο τα ζεύγη Τραμπ και Μπάιντεν

Ο πρώην πλέον πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν επιβιβάστηκαν στο ελικόπτερο Marine One για να αναχωρήσουν από την Ουάσινγκτον, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ να τους συνοδεύουν στις σκάλες για να τους αποχαιρετήσουν.



Η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο καθώς αποχωρούσαν επίσης από την τελετή, με αγκαλιές από τους Μπάιντεν.

Ο Τραμπ τερματίζει το CBP One, μια συνοριακή εφαρμογή της εποχής Μπάιντεν που έδωσε νόμιμη είσοδο σε σχεδόν 1 εκατομμύριο μετανάστες

Σχεδόν αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου, η κυβέρνησή του έκλεισε το CBP One, μια εφαρμογή τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από μετανάστες που ελπίζουν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εφαρμογή της εποχής Μπάιντεν ήταν μέρος μιας διαδικασίας που επέτρεψε σε σχεδόν 1 εκατομμύριο μετανάστες να εισέλθουν στις ΗΠΑ από νόμιμα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ο ιστότοπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για την εφαρμογή έχει επί του παρόντος την ακόλουθη δήλωση: «Από τις 20 Ιανουαρίου 2025, οι λειτουργίες του CBP One™ που προηγουμένως επέτρεπαν σε αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα να υποβάλλουν εκ των προτέρων πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού σε οκτώ σημεία εισόδου στα νοτιοδυτικά σύνορα δεν είναι πλέον διαθέσιμες και τα υπάρχοντα ραντεβού έχουν ακυρωθεί».

«America is back» – Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου άλλαξε με φόντο τον Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε 47ος πρόεδρος της Αμερικής και η επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, απέκτησε νέα διάταξη με τον Τραμπ να βρίσκεται στο φόντο.

«The Beast»: Η θωρακισμένη λιμουζίνα του Ντόναλντ Τραμπ που είναι κυριολεκτικά άτρωτη

