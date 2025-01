Επέλεξε μια εντυπωσιακή εμφάνιση σε μια πατριωτική χρωματική παλέτα που συνδύαζε την αριστοκρατική φινέτσα με τη σύγχρονη αμερικανική μόδα. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ φορούσε ένα προσαρμοσμένο διπλοσέλινο ναυτικό παλτό από τον σχεδιαστή Adam Lippes, το οποίο αναδείκνυε την κομψότητά της και ταυτόχρονα έφερε μια νότα επίσημης αμερικανικής παράδοσης.

Donald and Melania Trump arrive at St. John’s Church for the start of the inauguration events today. The historic church was set on fire by BLM and far-left rioters in 2020. Democrats excused the violence as justified rage.

In the 2017 inauguration, designers refused to dress… pic.twitter.com/scRBTF6gHW

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 20, 2025