Λίγο νωρίτερα ορκίστηκε ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζει Ντι Βανς. Σε ηλικία μόλις 40 ετών, ο Τζ. Ντ. Βανς έγινε ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ορκίζομαι επισήμως ότι θα εκτελέσω πιστά το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και θα διαφυλάξω, θα προστατεύσω και θα υπερασπιστώ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ στον όρκο του.

Ο προεδρικός όρκος ορίζεται στο άρθρο ΙΙ, τμήμα 1 του Συντάγματος των ΗΠΑ. Ο όρκος για άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου, δεν περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα. Το Κογκρέσο δημιούργησε αυτούς τους όρκους με νόμο.

Οι λέξεις «μάρτυς μου ο Θεός» δεν εμφανίζονται στον συνταγματικό όρκο. Η φράση αυτή υποτίθεται ότι ειπώθηκε από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον κατά την πρώτη ορκωμοσία του, δημιουργώντας έτσι ένα προηγούμενο για τους μελλοντικούς προέδρους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ιστορικές αποδείξεις ότι ο Ουάσινγκτον το έκανε πράγματι.

Donald Trump is sworn-in as president at the inauguration.

Ο 45ος και (επίσημα πλέον) 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την παρθενική ομιλία του σε μια αξιοσημείωτη στιγμή: είναι ο πρώτος πρόεδρος που ηττάται και στη συνέχεια εκλέγεται ξανά μετά τον Γκρόβερ Κλίβελαντ, ο οποίος εισήλθε στη δεύτερη θητεία του το 1983.

«Η χρυσή εποχή της Αμερικής αρχίζει αμέσως τώρα. Από αυτή την ημέρα, η χώρα μας θα ανθίσει και θα γίνει ξανά σεβαστή σε όλο τον κόσμο. Θα μας ζηλεύει κάθε έθνος και δεν θα επιτρέψουμε να μας εκμεταλλεύονται άλλο. Κατά τη διάρκεια κάθε μεμονωμένης ημέρας της διακυβέρνησης Τραμπ, θα βάλω πολύ απλά την Αμερική πρώτα», δήλωσε ο Τραμπ στην εναρκτήρια ομιλία του.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να δημιουργήσουμε ένα έθνος περήφανο, ευημερούν και ελεύθερο. Η Αμερική σύντομα θα είναι μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πολύ πιο εξαιρετική από ποτέ» πρόσθεσε.

Ακόμα, δήλωσε ότι θα τερματίσει την οπλοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Η ζυγαριά της δικαιοσύνης θα εξισορροπηθεί εκ νέου. Η φαύλη, βίαιη και άδικη οπλοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης θα τερματιστεί», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η ζωή μου σώθηκε για κάποιο λόγο. Με έσωσε ο Θεός για να κάνω την Αμερική ξανά μεγάλη», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε σε πολιτική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.

«Με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, βρισκόμαστε στην αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής εθνικής επιτυχίας» πρόσθεσε, λέγοντας ακόμα ότι «ένα κύμα αλλαγής σαρώνει τη χώρα».

«Το φως του ήλιου ξεχύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και η Αμερική έχει την ευκαιρία να αδράξει αυτή την ευκαιρία όπως ποτέ άλλοτε», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ότι θα κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα, όπως είχε κάνει το 2019. Ακόμη, ανέφερε ότι θα στείλει στρατεύματα στα νότια σύνορα.

Ο Μπάιντεν και η Χάρις παρακολουθούσαν ανέκφραστοι τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Ο Τραμπ το 2019 χρησιμοποίησε την κήρυξη εθνικής έκτακτης ανάγκης για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του τείχους στα σύνορα. Αυτή τη φορά θέλει να προχωρήσει περισσότερο και να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στα σύνορα.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν για την ασφάλεια των συνόρων, λέγοντας: «Έχουμε τώρα μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια απλή κρίση στο εσωτερικό, ενώ ταυτόχρονα παραπαίει σε έναν συνεχή κατάλογο καταστροφικών γεγονότων στο εξωτερικό. Αποτυγχάνει να προστατεύσει τους υπέροχους, νομοταγείς Αμερικανούς πολίτες μας, αλλά παρέχει άσυλο και προστασία σε επικίνδυνους εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από φυλακές και ψυχιατρικά ιδρύματα που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας από όλο τον κόσμο».

«Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει δώσει απεριόριστη χρηματοδότηση για την υπεράσπιση των ξένων συνόρων, αλλά αρνείται να υπερασπιστεί τα αμερικανικά σύνορα ή, το σημαντικότερο, τους δικούς της ανθρώπους», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Αναβιώνοντας ένα δημοφιλές ρεφρέν της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ στην εναρκτήρια ομιλία του υποσχέθηκε να προχωρήσει σε γεωτρήσεις, με το ακροατήριό του να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Θα κηρύξω επίσης εθνική ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα τρυπήσουμε, μωρό μου, θα τρυπήσουμε (drill baby, drill)», είπε ο Τραμπ.

Trump is on fire right now.

“Today I will declare a national energy emergency. We will drill baby drill!” pic.twitter.com/SCGMN2pqgy

— Steven Crowder (@scrowder) January 20, 2025