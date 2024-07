Το επίσημο βίντεο της Τελετής Έναρξης του Παρισιού 2024 φαίνεται να έχει διαγραφεί από τον λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς οι αντιδράσεις των θεατών αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Να σημειωθεί ότι στο κανάλι είναι διαθέσιμες οι Τελετές για την Αθήνα 2004, το Λονδίνο 2012, το Ρίο 2016, το Πεκίνο 2022,ακόμη και το Ναγκάνο 1998.

#BREAKING

The International Olympic Committee (IOC) has taken down the official opening ceremony video of the #Olympics from its YouTube channel. The video, which included scenes with drag queens, was removed following a decision by the IOC to address concerns raised by…

Ολυμπιακοί Αγώνες: Συγγνώμη ζήτησαν οι διοργανωτές για το τερατούργημα με τον «Μυστικό Δείπνο» που προκάλεσε σάλο

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι ζήτησαν σήμερα συγγνώμη από Καθολικούς και άλλους Χριστιανούς που τυχόν προσβλήθηκαν από την παρωδία του διάσημου έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι “Μυστικός Δείπνος” κατά την τελετή έναρξης την Παρασκευή.

Το σκετς περιελάμβανε 18 ερμηνευτές που πόζαραν πίσω από ένα μακρύ τραπέζι με παρόμοιο τρόπο όπως απεικονίζονται ο Ιησούς και οι 12 απόστολοί του στον πίνακα του ντα Βίντσι. Ανάμεσα στους ερμηνευτές ήταν, drag queens, ένα τρανσέξουαλ μοντέλο και ένας γυμνός τραγουδιστής,.

«Σαφώς δεν υπήρξε καμία πρόθεση να δείξουμε ασέβεια απέναντι σε οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα. Η τελετή έναρξης επιχείρησε να γιορτάσει την ανοχή εντός της κοινότητας. Πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκε αυτή η φιλοδοξία. Λυπούμαστε πολύ αν τυχόν ο κόσμος προσβλήθηκε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος της διοργάνωσης Παρίσι 2024 Αν Ντεσάμπ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Τελετή Έναρξης της Αθήνας έχει πάρει το χρυσό – Λειτούργησε ως θεματοφύλακας της ιδέας του Ολυμπισμού και των αγώνων

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. «Ήταν μια προσπάθεια φιλόδοξη και εντυπωσιακή, όπου οι διοργανωτές προσπάθησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όμως, αυτό που νιώθω και οφείλω να πω, και ως παρατηρητής αλλά και ως εκπρόσωπος της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πως η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 παραμένει κάτοχος του χρυσού. Όχι μόνο για την αισθητική της. Αλλά πρωτίστως γιατί λειτούργησε ως θεματοφύλακας της ιδέας του Ολυμπισμού και των αγώνων», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολυμπιακοί Αγώνες: Σάλος και οργή με τον… Μυστικό Δείπνο από drag queens – Τι λέει ο σκηνοθέτης της Τελετής Έναρξης

Σάλος έχει προκληθεί από την αισχρή αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι.

Η συγκεκριμένη αναπαράσταση έφερε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις και στο Χ. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για προσβολή του χριστιανισμού.

«Η χθεσινοβραδινή διακωμώδηση του Μυστικού Δείπνου ήταν σοκαριστική και προσβλητική για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πόλεμος κατά της πίστης μας και των παραδοσιακών αξιών δεν έχει όρια σήμερα. Γνωρίζουμε όμως ότι η αλήθεια και η αρετή θα υπερισχύουν πάντα» έγραψε ένας χρήστης.

Last night's mockery of the Last Supper was shocking and insulting to Christian people around the world who watched the opening ceremony of the Olympic Games. The war on our faith and traditional values knows no bounds today. But we know that truth and virtue will always…

Άλλος χαρακτήρισε «τρέλα» όσα έγιναν. «Αυτό είναι τρελό. Ξεκινάτε την εκδήλωσή σας αντικαθιστώντας τον Ιησού και τους μαθητές στο Μυστικό Δείπνο με άνδρες με γυναικεία ρούχα. Υπάρχουν 2,4 δισεκατομμύρια χριστιανοί στη γη και προφανώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήθελαν να δηλώσουν δυνατά σε όλους αυτούς, από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι καλοδεχούμενοι» έλεγε άλλο σχόλιο.

This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gate

NOT WELCOME

NOT WELCOME

The opening ceremony of the 2024 Olympics feature Trannies and drag queens re-creating the last supper. What is wrong with the French?

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο σκηνοθέτης της τελετής Τομά Ζολί απαντά -«Δεν ήθελα να σοκάρω ή να κοροϊδέψω»

«Δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν» διαβεβαιώνει ο Τομά Ζολί, καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι μετά τον καταιγισμό αρνητικών σχολίων και κατηγοριών για προώθηση της woke κουλτούρας και χλευασμό του Χριστιανισμού. Σε επίσημη συνέντευξη Τύπου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το Σάββατο ο Ζολί επέμεινε ότι η πρόθεσή του δεν ήταν «να είναι ανατρεπτικός, να κοροϊδέψει ή να σοκάρει», αλλά να προβάλει τις δημοκρατικές ιδέες και μια εικόνα της Γαλλίας σε όλη της την ποικιλομορφία.

«Η βούλησή μου είναι να πούμε ότι είμαι ένα πελώριο “εμείς”. Στη Γαλλία έχουμε το δικαίωμα να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, όπως επιθυμούμε, να αγαπιόμαστε με όποιον θέλουμε, στη Γαλλία έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε και να μην πιστεύουμε. Στη Γαλλία έχουμε πολλά δικαιώματα», δήλωσε ο Ζολί, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει δει όλα τα μηνύματα, ειδικά τα επικριτικά.

Τελετή Έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων: Σάλος για τον χλευασμό του Χριστιανισμού – «Λυπούμαστε βαθιά» λέει η Γαλλική Καθολική Εκκλησία

Μετά την αναπαράσταση, όπου συμμετείχαν drag queens, υπήρξαν αρκετά αρνητικά σχόλια στα social media, τα οποία καταδικάζουν τη διοργάνωση για τη συγκεκριμένη σκηνή. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Γαλλική Καθολική Εκκλησία, στην οποία αναφέρεται ότι επρόκειτο για μια σκηνή που χλευάζει τον Χριστιανισμό και που μειώνει τις υπόλοιπες καλές στιγμές της διοργάνωσης. «Λυπούμαστε βαθύτατα», αναφέρει η ανακοίνωση, και προσθέτει πως «σκεφτόμαστε όλους τους Χριστιανούς σε κάθε ήπειρο που έχουν πληγωθεί από την εξωφρενική πρόκληση ορισμένων σκηνών».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας για τον «Μυστικό Δείπνο» στην τελετή έναρξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

«Ενόψει των αγώνων του Παρισιού το έργο «Ιερά Παιχνίδια», εμπνευσμένο από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, κινητοποιεί εδώ και σχεδόν τρία χρόνια μεγάλο αριθμό καθολικών, για να μοιραστούν τον αθλητικό και λαϊκό ενθουσιασμό που περιβάλλει τους Αγώνες του Παρισιού, αυτό το μεγαλειώδες γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας..

Την περασμένη εβδομάδα, με χαρά διοργανώσαμε και την εναρκτήρια λειτουργία της Ολυμπιακής εκεχειρίας παρουσία πολλών θρησκευτικών, πολιτικών και αθλητικών προσωπικοτήτων.

Πιστεύουμε ότι οι αξίες και οι αρχές που εκφράζονται και διαδίδονται από τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμβάλλουν σε αυτή την ανάγκη για ενότητα και αδελφότητα που τόσο απεγνωσμένα χρειάζεται ο κόσμος μας, με σεβασμό στις πεποιθήσεις όλων, γύρω από τον αθλητισμό που μας ενώνει και προωθεί την ειρήνη στα έθνη και τις καρδιές.

Η χθεσινοβραδινή τελετή έναρξης, που διοργανώθηκε από τη γαλλική COJOP, προσέφερε στον κόσμο μια θαυμάσια επίδειξη ομορφιάς και χαράς, πλούσια σε συγκίνηση και παγκοσμίως καταξιωμένη.

Η τελετή αυτή δυστυχώς περιλάμβανε σκηνές χλευασμού και εμπαιγμού του Χριστιανισμού, για τις οποίες λυπούμαστε βαθύτατα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη άλλων θρησκευτικών δογμάτων που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς εμάς.

Σήμερα το πρωί, σκεφτόμαστε όλους τους Χριστιανούς σε κάθε ήπειρο που έχουν πληγωθεί από την εξωφρενική πρόκληση ορισμένων σκηνών. Θέλουμε να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός εορτασμός υπερβαίνει κατά πολύ τις ιδεολογικές προκαταλήψεις μερικών καλλιτεχνών.

Ο αθλητισμός είναι μια θαυμάσια ανθρώπινη δραστηριότητα που ενθουσιάζει βαθιά τις καρδιές των αθλητών και των θεατών. Ο Ολυμπισμός είναι ένα κίνημα στην υπηρεσία αυτής της πραγματικότητας της ανθρώπινης ενότητας και αδελφοσύνης. Τώρα ήρθε η ώρα να βγούμε στο γήπεδο, και μακάρι να φέρει αλήθεια, παρηγοριά και χαρά σε όλους!».

Ο ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX Elon Musk, ο οποίος πρόσφατα υποστήριξε τον Donald Trump από την προεδρία των ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, υποστήριξε ότι η απεικόνιση του Μυστικού Δείπνου ήταν «εξαιρετικά ασεβής προς τους Χριστιανούς».

Αντιδρώντας στο γεγονός, ο καθολικός επίσκοπος Robert Barron, από τις ΗΠΑ, ανάρτησε βίντεο στο διαδίκτυο και είπε: «Αγαπώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γι’ αυτό και ενεργοποιώ την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τι βλέπω τώρα; Είναι στο Παρίσι της Γαλλίας, μια πόλη που αγαπώ, πέρασα τρία χρόνια ως διδακτορικός φοιτητής εκεί. ‘Βλέπω αυτή την αηδιαστική παρωδία του Μυστικού Δείπνου και δεν θα το περιγράψω περαιτέρω. Η ακροδεξιά Γαλλίδα πολιτικός Μαριόν Λεπέν έγραψε στο Χ: «Προς όλους τους χριστιανούς του κόσμου που παρακολουθούν την τελετή #Paris2024 και αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από αυτή την drag queen παρωδία του Μυστικού Δείπνου, να γνωρίζουν ότι δεν μιλάει η Γαλλία αλλά μια αριστερή μειονότητα έτοιμη για κάθε πρόκληση». Ο Ιταλός ομόλογός της, Ματέο Σαλβίνι, πρόσθεσε: «Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων προσβάλλοντας δισεκατομμύρια χριστιανούς στον κόσμο ήταν πραγματικά μια πολύ κακή αρχή, αγαπητοί Γάλλοι. Απαίσιο».

Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι δεν σταματά να μοιράζει… συγνώμες για την σφοδρή κριτική που έχει δεχτεί για την τελετή έναρξης, σε διάφορα επίπεδα.

Καπράλος: «Μας ικανοποίησε η συγνώμη των διοργανωτών»

Για την συγνώμη τους που δεν έδειξαν τους σημαιοφόρους μας, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, στάθηκε ο Σπύρος Καπράλος. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «η συγγνώμη των οργανωτών νομίζω είναι κάτι που μας ικανοποιεί γιατί πραγματικά είχαμε αισθανθεί άσχημα από ορισμένα πράγματα που είδαμε στην τελετή έναρξης».

Και πρόσθεσε: «Οι Γάλλοι θέλησαν να προβάλουν ίσως με τρόπο έντονο την διαφορετικότητα, την ισότητα των φύλων και ίσως υπερέβαλαν σε πολλά κομμάτια και γι αυτό και μας ξένισαν και ίσως σε ορισμένα σημεία μας ενόχλησαν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας έχουν μείνει στις καρδιές όλων γιατί δεν ήταν απλοί Ολυμπιακοί Αγώνες».

