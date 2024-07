Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εξέφρασε την ενόχλησή του για την τηλεοπτική κάλυψη της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (26/7), στο Παρίσι.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Σπύρος Καπράλος στάθηκε σε αυτό το «ατόπημα» των διοργανωτών, αναφέροντας: «Η Σελίν Ντιόν έδωσε το μεγάλο μήνυμα σε όλους. Δίνουν μάχες για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ξεχάστηκαν ίσως κάποια πράγματα που δεν μας άρεσαν. Ήταν μια τελετή διαφορετική από τις άλλες.

»Δεν μας άρεσε που δεν είδαμε τους Έλληνες σημαιοφόρους. Έχασε το πλάνο ο σκηνοθέτης. Είναι κρίμα. Ο Γιάννης και η Αντιγόνη έχουν δείξει πάρα πολλά και ήταν σημαντική και συμβολική η επιλογή τους ως σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής. Δεν πειράζει, όμως, γιατί οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κουνούσαν με χαρά τις σημαίες. Οι επιτυχίες έρχονται».

Λόγω του ύψους του δεν είχε γίνει σωστά ο τηλεοπτικός υπολογισμός με αποτέλεσμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην φαίνεται στα πλάνα, καθώς τον έκρυβε η ελληνική σημαία που κρατούσε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη η οποία ούτε αυτή φάνηκε ιδιαίτερα.

Η εξαφάνιση του Γιάννη Αντετοκοπούνμπο δεν ήταν η μοναδική γκάφα των διοργανωτών. Την ώρα που η αντιπροσωπεία των αθλητών της Νότιας Κορέας έπλεε με σκάφος στον Σηκουάνα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων χθες το βράδυ στο Παρίσι, κατά λάθος εμφανίστηκε στην οθόνη «Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας», δηλαδή η επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας παρουσιάστηκε σωστά με το επίσημο όνομά της. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος με ανάρτησή της στα κορεατικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ: «Ζητούμε βαθιά συγγνώμη για το λάθος που συνέβη κατά την παρουσίαση της ομάδας της Νότιας Κορέας κατά τη μετάδοση της τελετής έναρξης».

— The Times Of India (@timesofindia) July 27, 2024

#ParisOlympics opening ceremony: IOC apologizes for mistakenly introducing South Korean athletes as North Korean

Το faux pas πυροδότησε οργισμένες αντιδράσεις στη Νότια Κορέα με το υπουργείο Αθλητισμού στη Σεούλ να εκφράζει τη λύπη του για το συμβάν και να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι o υφυπουργός Αθλητισμού ζήτησε να συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, για διευκρινίσεις. Παράλληλα, το ίδιο υπουργείο κάλεσε την ηγεσία της διπλωματίας της Σεούλ να «απευθύνει μια έντονη διαμαρτυρία στη γαλλική πλευρά». Επιπλέον, η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Νότιας Κορέας θέλει να συναντηθεί με την Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή και τη ΔΟΕ για να εκφράσει τη διαμαρτυρία της.

(Olympics) S. Korea demands meeting with IOC chief over opening ceremony gaffe https://t.co/2GWf4lYTDz

Και ενώ η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 πλησίαζε στο τέλος, είχε φτάσει η ώρα της έπαρσης της σημαίας των Αγώνων και του ύμνου, οι Γάλλοι έκαναν ένα ακόμα λάθος. Υψωσαν ανάποδα τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων! Το λάθος έγινε αντιληπτό τόσο από αρκετούς παρευρισκόμενους, αλλά κυρίως από τοπυς χρήστες των social media οι οποίοι κατακεραύνωσαν τους διοργανωτές.

Olympic flag flown upside down in Paris 2024 opening ceremony blunder during rain-soaked ceremony https://t.co/bJnSq3cgPA

— GB News (@GBNEWS) July 26, 2024