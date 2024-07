Οπως μεταδίδει το SkyNews, οι ίδιοι απαντούσαν σε ερώτηση στη σημερινή συνέντευξη Τύπου των καθημερινών αγώνων σχετικά με τις προφανείς «προσβεβλημένες αντιδράσεις» για το θέαμα από την πλευρά των Καθολικών και των Μουσουλμάνων και εκείνων «των χωρών που δεν συμμερίζονται την ενσωμάτωση και τη σεξουαλική ελευθερία».

Μια σκηνή με τραβεστί καλλιτέχνες στην τελετή αντιμετωπίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ερμηνεία του Μυστικού Δείπνου του Λεονάρντο ντα Βίντσι, την οποία κάποιοι θεώρησαν προσβλητική.

«Φανταστήκαμε μια τελετή για να δείξουμε τις αξίες και τις αρχές μας, οπότε δώσαμε ένα πολύ δεσμευτικό μήνυμα», δήλωσε ο πρόεδρος του Παρισιού 2024, Tony Estanguet.

«Η ιδέα ήταν να προκαλέσουμε πραγματικά έναν προβληματισμό. Θέλαμε να έχουμε ένα μήνυμα όσο το δυνατόν πιο ισχυρό».

The world is a stage, and Paris is a catwalk.

The #OpeningCeremony is France’s largest nightclub. Celebrities are showcasing young French designer talent, while DJ Barbara Butch provides the tunes. The perfect moment for the last delegations to arrive. ✨ #Paris2024 pic.twitter.com/zOzELw8n8a

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024