Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο Τούρκος καθηγητής γεωφυσικής, Οβγκούν Αχμέτ Ερτζάν η Αγία Σοφία μπορεί να αντέξει ακόμα και σεισμό 7,5 Ρίχτερ.

«Όπως ξέρετε η Αγιά Σοφία είναι ένα από τα παλαιότερα κτίσματα στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο είναι οι Καμάρες που βρίσκονται στο Σαράτσχανε. Όπως κι η Αγία Σοφία έτσι και οι Καμάρες έχουν χτιστεί πάρα πολύ καλά με προοπτικές να αντέξουν σε ενδεχόμενους σεισμούς. Ιδίως για την Αγία Σοφία ο Μιμάρ Σινάν έβαλε κάποιες δοκούς τους οποίους στηρίζει την Αγία Σοφία», είπε αρχικά. «Έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ τα θεμέλια έτσι ώστε να μηδενίσουμε τις πιθανότητες για μία καθίζηση. Και σε περίπτωση που γίνει σεισμός 7,5 Ρίχτερ η Αγία Σοφία δεν πρόκειται να πέσει», προσέθεσε.

Ο Κώστας Συνολάκης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 24 Απριλίου στον ALPHA αναφορικά με τον σεισμό 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Περιμένουμε σεισμό μεγαλύτερο από 8 Ρίχτερ στο ελληνικό τόξο».

«Αυτός ο σεισμός είναι στο πολύ γνωστό ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας το οποίο εκτείνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλοι σεισμοί αυτού του ρήγματος προχωρούν προς τα δυτικά. Έρχονται δηλαδή προς τον ελληνικό χώρο. Αυτό αφορά τους μεγάλους σεισμούς, αυτούς δηλαδή που έχουν μέγεθος πάνω από 7. Αυτός ο σεισμός με το μέγεθος του δεν νομίζω πως θα ενεργοποιήσει τεκτονικές δομές οι οποίες είναι στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να ανησυχούμε άμεσα», ανέφερε αρχικά ο κ. Συνολάκης για το ενδεχόμενο ο χθεσινός σεισμός να επηρεάσει και την Ελλάδα.

Για το ενδεχόμενο μετασεισμού τόνισε πως «περιμένουμε σίγουρα κάτι μεγαλύτερο». «Εδώ και 20 χρόνια περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη σεισμό 7,5 Ρίχτερ και ακόμη μεγαλύτερο», είπε χαρακτηριστικά. Ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών επέμεινε στην τρομακτική πρόβλεψη που είχε κάνει τον Μάρτιο και αφορούσε σεισμό μεγαλύτερο της κλίμακας των 8 Ρίχτερ στο ελληνικό τόξο. «Οι εκτιμήσεις για τον μεγαλύτερο σεισμό που μπορεί να γίνει είναι 8 Ρίχτερ στο ελληνικό τόξο», ανέφερε εκ νέου ο Κώστας Συνολάκης. «Το πότε θα γίνει μακάρι να το ξέραμε. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε θα γίνει αυτό», ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το πότε εκτιμάται περίπου να χτυπήσει ο φονικός σεισμός.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Σκορδίλης εκτίμησε πως ο χθεσινός σεισμός δεν είναι ο μεγάλος και καταστροφικός σεισμός που αναμένεται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης. «Το κενό δεν έχει ακόμη διεγερθεί, επομένως δεν νομίζω ότι ο χθεσινός σεισμός ήταν αυτός που αναμένουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας έχει δώσει ιστορικά σεισμούς άνω των 7 ρίχτερ.

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μιλώντας στον «Ε.Τ.» εξέφρασε την ανάγκη για περαιτέρω παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας. Αν και δεν θεωρεί ότι υπάρχει άμεση απειλή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεγερθούν τμήματα του ρήγματος στο Βόρειο Αιγαίο, χωρίς όμως να υπάρχουν προς το παρόν οι γεωφυσικές προϋποθέσεις για ανησυχία στον ελληνικό χώρο.

«Αν καταλήξει ότι ο σεισμός των 6,2 ήταν ο κύριος, η ένταση αυτή είναι μικρή για να επιδράσει και να ενεργοποιήσει ρήγματα στον ελληνικό σεισμικό χώρο. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα για μια τέτοια εκτίμηση. Το ρήγμα αυτό ξέρουμε ότι μπορεί να έχει και μεγαλύτερης έντασης σεισμούς, όπως και το 1999».

Ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας του ΑΠΘ, Σπύρος Παυλίδης, στάθηκε περισσότερο στην πιθανότητα το φαινόμενο να είναι μέρος μίας μεγαλύτερης σεισμικής ακολουθίας. Οπως υπενθύμισε, στις 16 Νοεμβρίου 2023 είχε σημειωθεί σεισμός 5,7 ρίχτερ στην ίδια περιοχή, ο οποίος αποδείχθηκε πρόδρομος της χθεσινής δόνησης. «Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο ο χθεσινός σεισμός να είναι πρόδρομος ενός ισχυρότερου», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σεισμική ιστορία και την πολυπλοκότητα του ρήγματος της Σηλυβρίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος δήλωσε στην ΕΡΤ πως πρόκειται για μια γνωστή ρηξιγενή περιοχή με μεγάλη σεισμικότητα. Παρά τη δύναμη της δόνησης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την Ελλάδα, εξηγώντας ότι τέτοιοι σεισμοί δεν έχουν επηρεάσει ποτέ τον ελλαδικό χώρο και δεν αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμα και στην Κομοτηνή, στη Ροδόπη και την Ξάνθη, με αρκετούς πολίτες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος της Google, προκαλώντας έκπληξη λόγω της απόστασης από το επίκεντρο.

Η επιστημονική κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση, με συνεχή παρακολούθηση της περιοχής και συνεργασία με τους Τούρκους σεισμολόγους. Οπως είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Παυλίδης: «Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να μελετήσουμε τα δεδομένα». Με τα ρήγματα της περιοχής να έχουν δώσει στο παρελθόν σεισμούς άνω των 7 ρίχτερ, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Αγωνιώδης ήταν η νύχτα για εκατομμύρια κατοίκους στην Κωνσταντινούπολη και τις γύρω περιοχές, μετά τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ. Παρότι δεν υπήρξαν θύματα ή σοβαρές ζημιές, ο σεισμός υπενθύμισε τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής. Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρότερο έναν των 4,2 Ρίχτερ τα ξημερώματα.

Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους για να ζεσταθούν, ενώ οι Αρχές ζήτησαν να αποφεύγονται τα κτίρια. Οι μνήμες από τους καταστροφικούς σεισμούς του 2023 είναι ακόμη νωπές, με περισσότερους από 230 τραυματίες να καταγράφηκαν, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη.

Για λόγους ασφαλείας, τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Πρόβλεψη για σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη έκανε ο Τούρκος σεισμολόγος δρ Νατσί Γκορούρ.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Γκορούρ προειδοποίησε τους κατοίκους και τις Αρχές να πάρουν έγκαιρα μέτρα καθώς όπως ανέφερε δεν θεωρεί πως ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ, ήταν ο κύριος σεισμός.

«Αυτός ο σεισμός θα επηρεάσει λίγο-πολύ το τμήμα του ρήγματος που αναμένεται να σπάσει στον Μαρμαρά» είχε πει ο καθηγητής, ο οποίος επανήλθε στην πλατφόρμα Χ με μια τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό μεγαλύτερο από 7 Ρίχτερ.

«Υπάρχουν πολλοί σεισμοί στην Κωνσταντινούπολη στο ρήγμα Kumburgaz στη θάλασσα του Μαρμαρά. Είναι διαφορετικών μεγεθών. Δεν είναι οι μεγάλοι σεισμοί που περιμένουμε στον Μαρμαρά. Αυτοί αυξάνουν την πίεση που συσσωρεύεται σε αυτό το ρήγμα. Ο πραγματικός σεισμός εδώ θα είναι μεγαλύτερος και πάνω από 7», έγραψε σε ανάρτησή του.

