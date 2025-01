Η απαστράπτουσα Μελάνια και ο σύζυγός της Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκαν όπως παραδοσιακά σθμβαίνει, στην τελετή Commander-in-Chief ball αμέσως μετά το τέλος της ορκωμοσίας.

Η Μελάνια Τραμπ κατάφερα για μία ακόμα φορά να λάμπει φορώντας ασπρόμαυρο φόρεμα με ακάλυπτους τους ώμους της ενώ ο Τραμπ φόρεσε ένα κλασικό ένα μαύρο σμόκιν.

WOW! Trump and Melania’s Inaugural Ball First Dance as President and First Lady. pic.twitter.com/Yxq4F7D4kA

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δεξόωσης βγήκαν και τα… σπαθιά αφού μετά τον χορό του προεδρικού ζεύγους, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς έκοψαν μια τούρτα, κρατώντας δύο σπαθιά.

Donald Trump does his signature dance after cutting the cake & Melania is loving it! The sword is an added bonus. pic.twitter.com/o7HwSW2wPw

— The Constitutional Conservative (@TheCCShowcast) January 21, 2025