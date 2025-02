Με τις φήμες, που λένε ότι η πλατφόρμα θέλει να χωρίσει τους δρόμους της με το ζευγάρι να γίνονται όλο και περισσότερες, η επικεφαλής περιεχομένου της Netflix, Bela Bajaria, επέμεινε ότι η πλατφόρμα παραμένει «ενθουσιασμένη» για τα μελλοντικά έργα με τους Χάρι και Μέγκαν.

Το πενταμερές ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι για το πόλο χαρακτηρίστηκε αποτυχία, με τους κριτικούς να το θεωρούν «βαρετό».

Το ζευγάρι απέτυχε να προωθήσει το πρότζεκτ προκαλώντας υποψίες για προβλήματα με τη συμφωνία των 80 εκατομμυρίων λιρών με την Netflix.

Ωστόσο, η κα Bajaria υποστήριξε ότι η streaming πλατφόρμα παραμένει δεσμευμένη για το μέλλον της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, και επέμεινε ότι η νέα σειρά μαγειρικής της Μέγκαν, “With Love Meghan”, θα είναι μεγάλη επιτυχία.

Όταν ρωτήθηκε για το πού στέκεται η Netflix σχετικά με τη συμφωνία, η κα Bajaria δήλωσε στην Mail: «Έχουμε την καινούργια εκπομπή της Μέγκαν, η οποία είναι εξαιρετική.

«Είναι μια εξαιρετική εκδοχή μιας lifestyle εκπομπής και δείχνει την Καλιφόρνια, το Μοντεσίτο και τη φύση. Έχει πραγματικά εξαιρετικές συμβουλές. Σκεφτόμουν “Θεέ μου, θέλω να κάνω αυτή την πάστα.” Υπάρχουν πραγματικά εύκολες και ωραίες συμβουλές για τη ζωή. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτή την εκπομπή.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Είναι η πρώτη φορά που ανώτατο στέλεχος της Netflix δηλώνει δημόσια ότι το ζευγάρι θα προχωρήσει με τα μελλοντικά τους πρότζεκτ.

Η κα Bajaria πρόσθεσε ότι η Μέγκαν εργάζεται πάνω σε μια κινηματογραφική διασκευή του best-seller ρομαντικού μυθιστορήματος Meet Me at the Lake της Carley Fortune.

Ωστόσο, προς το παρόν, η ταινία βρίσκεται ακόμα σε «ανάπτυξη» και δεν έχει εγκριθεί για παραγωγή.

Όταν ρωτήθηκε αν η ταινία «σίγουρα θα κυκλοφορήσει», η κα Bajaria απάντησε: «Είναι στα σχέδια. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο, το είχε η Μέγκαν και εμείς είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε.»

« Όλοι είναι ενθουσιασμένοι για ό,τι έρχεται. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για την εκπομπή της.»

Η Αφροδίτη στον Κριό από στις 04/02: Τα 6 ζώδια που θα δουν μεγάλες αλλαγές στα οικονομικά τους

Τουριστικά projects δεκάδων εκατ. ευρώ στον Αναπτυξιακό

Έρευνα ΕΤ – Σούπερ Μάρκετ: Προς νέα μείωση τιμών το πρώτο τρίμηνο

«Καποδίστριας»: Κύμα συμπαράστασης για τη στήριξη της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή