Συνοδευόμενος από συνεργάτες του, ο ποντίφικας έφτασε μπροστά στη βασιλική εκκλησία με αναπηρικό αμαξίδιο. Παρά τη συνεχιζόμενη χρήση οξυγόνου, χαιρέτησε το πλήθος, ευχαρίστησε τους προσκυνητές και τους ευχήθηκε «καλή Κυριακή σε όλους».

Στο σημερινό μήνυμά του προς τους πιστούς, το οποίο διανεμήθηκε και πάλι στον τύπο σε γραπτή μορφή, ο Αργεντινός πάπας απευθύνεται, ιδιαίτερα, στους αρρώστους και υπογραμμίζει:

«Μαζί με εσάς, αγαπητοί και αγαπητές αδελφές που νοσείτε, στη φάση αυτή της ζωής μου μοιράζομαι πολλά: την εμπειρία της ασθένειας, το ότι νιώθουμε αδύναμοι, το ότι εξαρτιόμαστε από τους άλλους για τόσα πράγματα, το ότι χρειαζόμαστε στήριξη. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ένα σχολείο στο οποίο κάθε μέρα μαθαίνουμε να αγαπάμε και να αφήνουμε να μας αγαπούν, χωρίς να απαιτούμε και να απομακρύνουμε κανέναν, χωρίς να απελπιζόμαστε και χωρίς να απαρνιόμαστε το παρελθόν. Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για το καλό που εισπράττουμε, παραδομένοι στον Κύριο με πίστη, για τα όσα μέλλουν να συμβούν».

BREAKING: A much stronger looking Pope Francis made a surprise appearance in St. Peter’s Square at the end of today’s Jubilee for the Sick Mass. He told the crowds: “Happy Sunday to everyone. Thank you very much.” pic.twitter.com/BSJgdVWsmc

